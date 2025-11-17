मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    खाद नहीं मिलने से फूटा किसानों को गुस्सा, रास्ता जाम कर किया प्रदर्शन, कर्मचारियों से की धक्का-मुक्की

    MP News: शाजापुर में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने सोमवार सुबह शहर के टंकी चौराहे पर रास्ता जाम कर दिया। बेरछा रोड स्थित खाद वितरण केंद्र के स्टाफ से धक्का-मुक्की की, शटर पर पत्थर फेंके। काफी देर हंगामा हुआ। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और स्थिति को संभाला।

    By Mohit Vyas
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 03:56:28 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 03:56:28 PM (IST)
    खाद नहीं मिलने से फूटा किसानों को गुस्सा, रास्ता जाम कर किया प्रदर्शन, कर्मचारियों से की धक्का-मुक्की
    खाद नहीं मिलने से फूटा किसानों को गुस्सा।

    HighLights

    1. खाद नहीं मिलने से गुस्साए किसान, किया रास्ता जाम
    2. खाद वितरण केंद्र के स्टाफ से की गई धक्का-मुक्की
    3. पुलिस की मौजूदगी में अधिकारियों ने बंटवाई खाद

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने सोमवार सुबह शहर के टंकी चौराहे पर रास्ता जाम कर दिया। बेरछा रोड स्थित खाद वितरण केंद्र के स्टाफ से धक्का-मुक्की की, शटर पर पत्थर फेंके। काफी देर हंगामा हुआ। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और स्थिति को संभाला।

    हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद भी किसानों की नाराजगी जारी रही और उन्होंने जमकर खरीखोटी भी सुनाई। किसान बोले, टोकन व्यवस्था परेशानी का कारण बन रही है। बावजूद जिम्मेदार विभाग जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता होने के दावे कर रहे हैं। इन दावों पर अब किसान भी सवाल उठा रहे हैं।


    किसानों को क्यों नहीं मिल पा रही खाद?

    किसानों का कहना है कि जब पर्याप्त खाद है तो किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा। किसानों ने पायलट प्रोजेक्ट के रुप में टोकन के माध्यम से खाद वितरण व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। बोले टोकन के नाम पर भी किसान को परेशान किया जा रहा है। हालांकि सोमवार को हंगामे के बाद हाथोंहाथ खाद बांटा गया।

    यह भी पढ़ें- ममता बनर्जी के भतीजे को मिली राहत, गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को भेजा नोटिस

    हंगामा करने पर मिल रही है खाद

    टंकी चौराहा क्षेत्र में हंगामा होने के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने किसानों को समझाया और कोतवाली थाने के नजदीक स्थित खाद वितरण केंद्र पर ले जाकर हाथों हाथ खाद बांटा। इससे भी सवाल खड़े हुए। कई किसानों का कहना था कि हंगामा करने पर हाथोंहाथ खाद मिल रहा है। जबकि इसके पहले कोई सुन तक नहीं रहा था।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.