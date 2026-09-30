भिंड में आठ लोगों के खातों से 7.56 लाख रुपये की साइबर ठगी, अलग-अलग थानों में शिकायतें दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में साइबर ठगी के आठ मामले सामने आए हैं। अज्ञात आरोपितों ने लोगों को अलग-अलग तरीकों से निशाना बनाते हुए बैंक खाते, फोन-पे और क्रेडिट कार्ड से कुल करीब 7.56 लाख रुपये निकाल लिए। संबंधित थानों की पुलिस ने मामलों की जांच शुरू कर दी है।

देहात थाना क्षेत्र के भागमल का पुरा निवासी नवलसिंह के खाते से अज्ञात आरोपित ने धोखाधड़ी कर 50 हजार रुपये निकाल लिए। वहीं शास्त्री नगर ए ब्लॉक निवासी चंद्रेश परिहार की सुभाष तिराहा स्थित दुकान से संबंधित खाते से 1.36 लाख रुपये कटने की शिकायत की गई है।