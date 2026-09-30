मध्य प्रदेश में चंबल किनारे तैयार होंगे ट्रैक, पर्यटक करीब से देख सकेंगे डाल्फिन-घड़ियाल और दुर्लभ जीव

शिवम पाण्डेय, नईदुनिया भिंड। चंबल नदी अब अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, बीहड़ों और शांत बहाव के साथ दुर्लभ जलीय जीवों एवं पक्षियों के दीदार के लिए भी पर्यटकों को आकर्षित करने की तैयारी में है। वन विभाग चंबल नदी के किनारे विशेष ट्रैक विकसित करने की योजना बना रहा है।

इन ट्रैक के जरिए पर्यटक चंबल के प्राकृतिक वातावरण में डाल्फिन, घड़ियाल, कछुओं और दुर्लभ पक्षियों को करीब से देख सकेंगे। साथ ही पर्यटकों को इन जीवों के प्राकृतिक आवास, जीवनशैली और संरक्षण के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।

जलीय जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं चंबल नदी देश की उन प्रमुख नदियों में शामिल है, जहां कई दुर्लभ और विलुप्ति की कगार पर पहुंची जलीय जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें गंगा डाल्फिन, घड़ियाल और विभिन्न प्रजातियों के कछुए प्रमुख हैं। चंबल का क्षेत्र दुर्लभ पक्षियों के लिए भी महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास माना जाता है। करीब 173 प्रजातियों के पक्षी देखे जाते हैं नदी किनारे करीब 173 प्रजातियों के पक्षी देखे जाते हैं। इनमें इंडियन स्कीमर और ब्लैक-बेलीड टर्न जैसी दुर्लभ प्रजातियां भी शामिल हैं। वन विभाग की योजना के तहत केवल ट्रैक तैयार करने तक ही व्यवस्था सीमित नहीं रहेगी। पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चंबल किनारे आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

प्रशिक्षण पाकर स्थानीय लोग बन सकेंगे गाइड यहां खान-पान, बैठने, सुरक्षा और वन्यजीवों को देखने के लिए निर्धारित स्थान विकसित किए जाने की योजना है। पर्यटकों को चंबल के वन्यजीवों के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों को प्रशिक्षण देकर गाइड के रूप में जोड़े जाने की भी योजना है। गाइड पर्यटकों को डाल्फिन, घड़ियाल, कछुओं और पक्षियों के बारे में जानकारी देने के साथ यह भी बताएंगे कि चंबल का पारिस्थितिकी तंत्र इन प्रजातियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इससे पर्यटकों को मनोरंजन के साथ वन्यजीव संरक्षण का संदेश भी मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। 2025 में डाल्फिन की संख्या 111 दर्ज चंबल में वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों के चलते कई प्रजातियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में चंबल में डाल्फिन की संख्या महज 74 थी। इसके बाद इनकी संख्या बढ़कर 155 तक पहुंची, जबकि वर्ष 2025 में डाल्फिन की संख्या 111 दर्ज की गई थी। घड़ियालों की संख्या 2,938 तक पहुंची वहीं इस बार घड़ियालों की संख्या 476 की वृद्धि के साथ 2,938 तक पहुंच गई है। इसी तरह दुर्लभ इंडियन स्कीमर की संख्या भी 266 बढ़कर 1,055 तक पहुंच गई है। वन्यजीवों की बढ़ती संख्या चंबल के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।