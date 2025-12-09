मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दीपावली के दिन देवरानी ने चुराए जेठानी के जेवर, MP पुलिस 49 दिनों में किया चोरी का खुलासा

    भिंड जिले के लावन गांव में दीपावली की रात 20-21 अक्टूबर 2025 को धमेंद्र पुत्र रामसेवक जोशी के घर से सोने-चांदी के जेवर चोरी हो गए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए बरोही थाना पुलिस ने जांच शुरू की और मुखबिर तंत्र की मदद से चोरी का खुलासा किया। जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि चोरी फरियादी के ही परिवार की बहू राखी जोशी ने की थी।

    By Manoj Shrivastava
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 10:43:41 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 10:44:15 PM (IST)
    दीपावली के दिन देवरानी ने चुराए जेठानी के जेवर, MP पुलिस 49 दिनों में किया चोरी का खुलासा
    देवरानी ने जेठानी के जेवर चुराए, पुलिस ने किया 49 दिन में चोरी का खुलासा

    HighLights

    1. दीपावली रात लावन में चोरी हुई
    2. आरोपित राखी जोशी गिरफ्तार
    3. सोने-चांदी के जेवर बरामद

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड: बरोही थाना पुलिस ने दीपावली की रात लावन गांव में हुई चोरी का खुलासा कर चोरी गए सोने-चांदी के जेवर सुरक्षित बरामद कर लिए हैं। यह चोरी 20-21 अक्टूबर 2025 की रात धमेंद्र पुत्र रामसेवक जोशी के घर हुई थी। घटना के बाद फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की। जिले के एसपी डॉ. असित यादव और एएसपी संजीव पाठक ने संपत्ति संबंधी अपराधों के त्वरित खुलासे के निर्देश दिए थे, जिसके चलते टीम ने गंभीरता से जांच आगे बढ़ाई।

    जांच के दौरान पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। इसी क्रम में सूचना मिली कि चोरी किसी बाहरी चोर ने नहीं बल्कि फरियादी के छोटे भाई जितेंद्र जोशी की बहू राखी जोशी ने ही की है। पुलिस ने जब राखी को पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपराध स्वीकार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि दीपावली के दिन 20 अक्टूबर की रात पूजन के लिए धमेंद्र ने अपनी पत्नी के सोने-चांदी के जेवर निकाले थे। पूजा के बाद जेवर पूजा की अलमारी में रख दिए गए थे।


    आरोपिता राखी ने रात में सभी गेट खोल दिए और सुबह चार बजे घरवालों को शोर मचाकर बताया कि घर के गेट खुले हुए हैं और चोर जेवर चोरी करके ले गए। इसी बहाने वह चोरी की घटना को बाहरी अपराध की तरह दिखाना चाहती थी। पुलिस ने सख्त पूछताछ के बाद उससे चोरी किए गए जेवर बरामद कर लिए, जिनमें एक जोड़ी सोने की झुमकी, एक सोने की अंगूठी, एक सोने का मंगलसूत्र, एक चांदी की करधोनी और एक जोड़ी चांदी की पायल शामिल हैं।

    बरोही थाना प्रभारी अतुल भदौरिया ने बताया कि आरोपिता ने चोरी का तरीका विस्तार से बताया और स्वीकार किया कि उसने ही दीपावली की रात घर के जेवर चुराए। पुलिस टीम ने इस केस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें एएसआई बाबू सिंह जादौन, हवलदार त्रिवेन्द्र सिंह, मयंक दुबे, आरक्षक विकास चौहान, अनिल तोमर और महिला आरक्षक नैमिका परमार शामिल रहे।

    पुलिस प्रशासन का कहना है कि परिवार के भीतर ही चोरी को अंजाम देने का यह मामला न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि अपराध किसी भी रूप में सामने आ सकता है। पुलिस ने कहा कि आरोपी के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और बरामद किए गए जेवर जल्द फरियादी को लौटाए जाएंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.