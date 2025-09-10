भिंड में एक ही मकान में दो भाइयों का लाखों का माल साफ, पड़ोसी के यहां भी चोरी का प्रयास

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। देहात थाना अंतर्गत कचोंगरा के हवलदार सिंह का पुरा गांव में मंगलवार-बुधवार रात चोरों ने एक ही मकान में रहने वाले दो भाईयों के यहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर यहां से लाखों रुपये के जेवर और नकदी चोरी कर ले गए। पड़ोसी के घर में भी चोरी का प्रयास किया, लेकिन आहट पाकर चोर वहां से भाग निकले। जानकारी के अनुसार बलवीर सिंह भदौरिया पुत्र सुघरसिंह और उनके भाई रूपसिंह भदौरिया एक ही मकान में अलग-अलग रहते हैं।

मंगलवार रात घर की महिलाएं बैठक में सो रही थीं, जबकि उनकी मां आंगन में लेटी थीं। सुबह करीब छह बजे जब मोहिनी पत्नी शैलेंद्र सिंह भदौरिया कमरे में पहुंची तो अंदर का नजारा देख दंग रह गईं। मोहिनी ने स्वजन को चोरी की जानकारी दी। कमरे की छत और दीवार के बीच लगी खिड़की को तोड़कर चोर घर में दाखिल हुए थे। कमरे में रखे अलमारी और बक्सा तोड़कर चोर लाखों रुपये का सामान ले गए।