भिंड में एक ही मकान में दो भाइयों का लाखों का माल साफ, पड़ोसी के यहां भी चोरी का प्रयास

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। देहात थाना अंतर्गत कचोंगरा के हवलदार सिंह का पुरा गांव में मंगलवार-बुधवार रात चोरों ने एक ही मकान में रहने वाले दो भाईयों के यहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर यहां से लाखों रुपये के जेवर और नकदी चोरी कर ले गए। पड़ोसी के घर में भी चोरी का प्रयास किया, लेकिन आहट पाकर चोर वहां से भाग निकले। जानकारी के अनुसार बलवीर सिंह भदौरिया पुत्र सुघरसिंह और उनके भाई रूपसिंह भदौरिया एक ही मकान में अलग-अलग रहते हैं।
मंगलवार रात घर की महिलाएं बैठक में सो रही थीं, जबकि उनकी मां आंगन में लेटी थीं। सुबह करीब छह बजे जब मोहिनी पत्नी शैलेंद्र सिंह भदौरिया कमरे में पहुंची तो अंदर का नजारा देख दंग रह गईं। मोहिनी ने स्वजन को चोरी की जानकारी दी। कमरे की छत और दीवार के बीच लगी खिड़की को तोड़कर चोर घर में दाखिल हुए थे। कमरे में रखे अलमारी और बक्सा तोड़कर चोर लाखों रुपये का सामान ले गए।
परिवार के सदस्यों ने बताया कि चोर दो सोने के हार, एक सोने की जंजीर, दो मंगलसूत्र, 13 अंगूठियां, आठ सोने की चूड़ियां, दो जोड़ी कान के बाला, दो जोड़ी बाली, चांदी की चार जोड़ी पायल ले गए। इतना ही नहीं, रूपसिंह भदौरिया के पास रखे दो लाख रुपये नकद भी चोरी हो गए। रूपसिंह ने बताया कि वे भिंड शहर में प्लॉट बनवा रहे हैं। इसके लिए वह रुपये घर में रखे थे। चोर यह रकम भी ले गए हैं।
चोर पड़ोसी जितेंद्र सिंह पुत्र जनक सिंह भदौरिया के घर भी पहुंचे। यहां उन्होंने दीवार तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की। एक पटिया निकाल भी दी थी, लेकिन उसी दौरान किसी की आहट से चोर घबरा गए और मौके से भाग खड़े हुए। इससे वहां बड़ी वारदात टल गई। सुबह वारदात की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी इकट्ठे हो गए। सूचना पर देहात थाना पुलिस और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वॉड टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने चोरी स्थल का निरीक्षण किया और फिंगरप्रिंट जुटाए।
कचोंगरा क्षेत्र में चोरी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुकेश शाक्य, टीआइ थाना देहात भिंड।