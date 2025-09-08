MP NEWS: भिंड में खाद की पर्ची के लिए लाइन में लगे किसानों पर लाठीचार्ज, चार किसान घायल... हवलदार लाइन अटैच

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। मध्य प्रदेश के भिंड जिले की लहार सहकारी समिति में सोमवार सुबह खाद की पर्ची लेने के लिए लाइन में खड़े किसानों पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं। इस घटना में चार किसान घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, सोमवार को तीन दिन की छुट्टी के बाद जिलेभर की सहकारी समितियां खुलीं। लहार समिति पर सुबह चार बजे से ही किसान खाद लेने के लिए लाइन में लग गए थे। भीड़ बढ़ने से दोपहर तक अव्यवस्था फैल गई। कर्मचारियों के काबू से हालात बाहर होने पर पुलिसकर्मियों को बुलाया गया।

पुलिस ने किसानों को जमीन पर बैठने के लिए कहा, लेकिन जब किसानों ने विरोध किया तो प्रधान आरक्षक रामराज सिंह गुर्जर ने लाठियां चला दीं। इससे किसान गुस्से में आ गए और प्रशासन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।