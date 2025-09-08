मेरी खबरें
    MP NEWS: भिंड में खाद की पर्ची के लिए लाइन में लगे किसानों पर लाठीचार्ज, चार किसान घायल... हवलदार लाइन अटैच

    मध्य प्रदेश के भिंड जिले की लहार सहकारी समिति में सोमवार सुबह खाद की पर्ची लेने के लिए लाइन में खड़े किसानों पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं। इस घटना में चार किसान घायल हो गए।

    By Shivam Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 11:52:33 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 11:52:33 PM (IST)
    1. मध्य प्रदेश के भिंड जिले की लहार सहकारी समिति पर बड़ी घटना घटी
    2. सुबह खाद की पर्ची लेने के लिए लाइन में खड़े किसानों पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं
    3. सोमवार को तीन दिन की छुट्टी के बाद जिलेभर की सहकारी समितियां खुलीं

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। मध्य प्रदेश के भिंड जिले की लहार सहकारी समिति में सोमवार सुबह खाद की पर्ची लेने के लिए लाइन में खड़े किसानों पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं। इस घटना में चार किसान घायल हो गए।

    जानकारी के अनुसार, सोमवार को तीन दिन की छुट्टी के बाद जिलेभर की सहकारी समितियां खुलीं। लहार समिति पर सुबह चार बजे से ही किसान खाद लेने के लिए लाइन में लग गए थे। भीड़ बढ़ने से दोपहर तक अव्यवस्था फैल गई। कर्मचारियों के काबू से हालात बाहर होने पर पुलिसकर्मियों को बुलाया गया।

    पुलिस ने किसानों को जमीन पर बैठने के लिए कहा, लेकिन जब किसानों ने विरोध किया तो प्रधान आरक्षक रामराज सिंह गुर्जर ने लाठियां चला दीं। इससे किसान गुस्से में आ गए और प्रशासन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।

    आश्वासन देकर कराया शांत

    मौके पर पहुंचे एसडीएम विजय सिंह यादव ने कार्रवाई का आश्वासन देकर किसानों को शांत कराया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक डॉ. असित यादव ने प्रधान आरक्षक को थाने से हटाकर लाइन अटैच कर दिया।

    कांग्रेस ने क्या कहा

    उधर, कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि प्रदेशभर में किसान खाद की भारी किल्लत झेल रहे हैं। प्रशासन बार-बार खाद की पर्याप्त उपलब्धता का दावा करता है, लेकिन किसान खाद लेने के लिए परेशान हैं। उन्होंने कहा कि “किसानों को खाद की जगह लाठियां देना सरकार का किसान विरोधी और दमनकारी चेहरा उजागर करता है।”

