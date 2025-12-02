'जानता नहीं मैं मंत्री का समधी हूं', शादी समारोह स्थल के पास पेशाब करने से मना करने पर युवक को मार दी गोली, मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड/गोहद: गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के दिलीप सिंह के पुरा में रविवार देर रात शादी समारोह स्थल के पास पेशाब करने से मना करने के मामले में हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मेहगांव विधायक व कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला के समधी बताए जा रहे आरोपित जेपी कांकर ने अपने भाई सुनील कांकर व साथ दीपू बौहरे निवासी मुरलीपुरा हाल अटेर रोड के साथ मिलकर लाइसेंसी राइफल से फायरिंग की, जिसमें 24 वर्षीय गौरव गुर्जर की मौत हो गई।

देर रात घायल गौरव को ग्वालियर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो स्वजन और ग्रामीणों का आक्रोश भड़क गया। ग्वालियर–इटावा हाइवे पर दिलीप सिंह के पुरा के पास शव रखकर चक्काजाम कर दिया गया, जिससे दोनों ओर यातायात घंटों प्रभावित रहा। प्रशासन ने वाहनों का रूट डायवर्ट कराया।