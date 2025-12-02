'जानता नहीं मैं मंत्री का समधी हूं', शादी समारोह स्थल के पास पेशाब करने से मना करने पर युवक को मार दी गोली, मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड/गोहद: गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के दिलीप सिंह के पुरा में रविवार देर रात शादी समारोह स्थल के पास पेशाब करने से मना करने के मामले में हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मेहगांव विधायक व कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला के समधी बताए जा रहे आरोपित जेपी कांकर ने अपने भाई सुनील कांकर व साथ दीपू बौहरे निवासी मुरलीपुरा हाल अटेर रोड के साथ मिलकर लाइसेंसी राइफल से फायरिंग की, जिसमें 24 वर्षीय गौरव गुर्जर की मौत हो गई।
देर रात घायल गौरव को ग्वालियर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो स्वजन और ग्रामीणों का आक्रोश भड़क गया। ग्वालियर–इटावा हाइवे पर दिलीप सिंह के पुरा के पास शव रखकर चक्काजाम कर दिया गया, जिससे दोनों ओर यातायात घंटों प्रभावित रहा। प्रशासन ने वाहनों का रूट डायवर्ट कराया।
गौरव के चाचा सुरेश गुर्जर की बेटी की शादी थी और घर के बाहर भात का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान ग्वालियर से भिंड जा रहे आरोपितों ने कार रोक दी। जेपी कांकर रोड किनारे टायलेट करने लगा तो गौरव ने कार्यक्रम का हवाला देकर गाड़ी हटाने को कहा। इस पर आरोपित जेपी कांकर ने कहा कि जानता नहीं मैं मंत्री का समधी हूं। इसी पर कहासुनी बढ़ी और आरोपितों ने पीछा करते हुए 50 मीटर दूर जाकर गौरव को गोली मार दी।
चक्काजाम के दौरान ग्रामीणों ने नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप है कि मुख्य आरोपी जेपी कांकर मंत्री का करीबी है। स्वजन ने आरोपितों के मकान तोड़ने, आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी, शस्त्र लाइसेंस और गोहद चौराहा टीआई को हटाने की मांग रखी।
हत्या के बाद पुलिस जेसीबी लेकर आरोपित दीपू बौहरे के अटेर रोड स्थित मकान तोड़ने पहुंची, लेकिन बाद में कार्रवाई रोक दी। जेपी कांकर, सुनील कांकर और दीपू बौहरे के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर टीमें गठित कर दी गईं।
शादी स्थल के पास हुए विवाद में तीन लोगों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मुख्य आरोपित जेपी कांकर को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की तलाश की जा रही है।
-रविंद्र वास्कले, एसडीओपी अटेर
हाईवे पर दिलीप सिंह का पुरा में चक्काजाम के चलते दोनों तरफ से मार्ग बाधित हो गया। आंदोलन में गुर्जर समाज के नेता भी पहुंचे। जाम के हालात को देखते हुए प्रशासन ने ग्वालियर से आने वाले वाहनों को गोहद चौराहा से स्टेशन रोड, मौ रोड होकर निकाला और भिंड की ओर से आने वाले वाहनों को मेहगांव में गोरमी व मौ रोड होते निकाला गया।