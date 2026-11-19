नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। शहर के वीरेंद्र नगर वार्ड नंबर 6 में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में एक साल की बच्ची की पानी से भरे टब में डूबने से मौत हो गई। बच्ची घर के अंदर खेल रही थी, जबकि उसकी मां छत पर फोन पर बात कर रही थी।

इसी दौरान खेलते-खेलते बच्ची पानी से भरे टब में जा गिरी। कुछ देर बाद मां ने बच्ची को पानी में पड़ा देखा तो चीख-पुकार मचाने लगी। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और स्वजन बच्ची को आनन-फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

खेलते समय बच्ची घर में रखे पानी से भरे टब तक पहुंच गई

जानकारी के अनुसार एक वर्षीय निहारिका पुत्री धर्मेंद्र बैस निवासी वीरेंद्र नगर वार्ड नंबर 6 गुरुवार दोपहर करीब 3.30 से 4 बजे के बीच घर में खेल रही थी। इसी दौरान उसकी मां प्रीति उर्फ तनु छत पर फोन पर बात कर रही थी। खेलते समय बच्ची घर में रखे पानी से भरे टब तक पहुंच गई और उसमें गिर गई।

मां ने जब बच्ची को पानी में देखा तो उनके होश उड़ गए