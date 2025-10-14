MP High Court: पूर्व नेता प्रतिपक्ष के बेटे की याचिका खारिज, कोठी विवाद सिविल कोर्ट भेजा गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड: मप्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डा. गोविंद सिंह की लहार स्थित बहुचर्चित कोठी विवाद का मामले में हाईकोर्ट ने उनके बेटे की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि विवाद की सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है और राजस्व विभाग की ओ से की गई नापतौल सही पाई गई है।

नापतौल की कार्रवाई पर आपत्ति डा. गोविंद सिंह के बेटे डा. अमित प्रताप सिंह ने राजस्व विभाग की नापतौल की कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने कहा कि मामला संपत्ति विवाद का है, जो पूरी तरह सिविल प्रकृति का है इसलिए इस पर संबंधित सिविल न्यायालय में ही सुनवाई होगी।