MP में इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगी आग, बंद मिला क्लिनिक का फायर एक्सटिंग्शर, बाल-बाल बचे लोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर: जिले के गाडरवारा में मंगलवार को उस समय बड़ा हादसा होते-होते बचा, जब पलोटन गंज क्षेत्र स्थित चरक पाली निजी क्लिनिक के सामने खड़ी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में अचानक आग लग गई। गाड़ी से ऊंची लपटें उठने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों में हड़कंप मच गया।

आग इतनी तेजी से फैली कि स्थानीय लोगों द्वारा पानी डालकर आग बुझाने के शुरुआती प्रयास नाकाम रहे और कुछ ही मिनटों में स्कूटर का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। क्लिनिक की लापरवाही उजागर आपात स्थिति को देखते हुए जब क्लिनिक प्रबंधन और लोगों ने आग बुझाने के लिए अस्पताल में रखे अग्निशमन यंत्र का उपयोग करना चाहा, तो वह यंत्र बंद निकला। करीब 10 मिनट तक कोशिश करने के बावजूद अग्निशमन यंत्र चालू नहीं हो पाया, जिससे क्लिनिक प्रबंधन की गंभीर लापरवाही और आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई।