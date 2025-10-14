MP में इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगी आग, बंद मिला क्लिनिक का फायर एक्सटिंग्शर, बाल-बाल बचे लोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर: जिले के गाडरवारा में मंगलवार को उस समय बड़ा हादसा होते-होते बचा, जब पलोटन गंज क्षेत्र स्थित चरक पाली निजी क्लिनिक के सामने खड़ी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में अचानक आग लग गई। गाड़ी से ऊंची लपटें उठने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों में हड़कंप मच गया।
आग इतनी तेजी से फैली कि स्थानीय लोगों द्वारा पानी डालकर आग बुझाने के शुरुआती प्रयास नाकाम रहे और कुछ ही मिनटों में स्कूटर का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया।
आपात स्थिति को देखते हुए जब क्लिनिक प्रबंधन और लोगों ने आग बुझाने के लिए अस्पताल में रखे अग्निशमन यंत्र का उपयोग करना चाहा, तो वह यंत्र बंद निकला। करीब 10 मिनट तक कोशिश करने के बावजूद अग्निशमन यंत्र चालू नहीं हो पाया, जिससे क्लिनिक प्रबंधन की गंभीर लापरवाही और आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई।
गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए अंततः पानी की मदद से आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
एक अन्य घटना में शाहपुरा के बिजली घर के पास खड़ी एक कार में अचानक से धुआ उठ गया और धीरे-धीरे पूरी आग की चपेट में आ गई। लोगों ने इसकी सूचना फायर बिग्रेड को दी और कुछ ही देर में दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। घटना के समय आसपास और भी चार पहिया वाहन खड़े थे, जरा सी देर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था।
जानकारी के मुताबिक शाहपुरा बिजली घर के सामने ही एक कार काफी देर से खड़ी थी। इसमें कोई नहीं बैठा था। अचानक कार के बोनट से धुआं निकलने लगा और आग लग गई। आसपास खड़े लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही आग तेज हो गई। तुरंत वे दौड़े और पानी डालकर आग पर काबू पाया।
एक व्यक्ति ने उसकी सूचना फायर बिग्रेड को दी और करीब दस मिनट में फायर बिग्रेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। आग अगर तेज होती तो बड़ी घटना में बदल सकती थी, आसपास बंसल अस्पताल में आए लोगों की कार भी खड़ी थी।