MP Road Accident: भिंड में दर्दनाक हादसा, अज्ञात जीप की टक्कर से तीन बाइक सवार नहर में गिरे, देर रात शव बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि,भिंड। असवार थाना क्षेत्र में बरहा नहर के पास एक अनियंत्रित जीप ने बाइक को टक्‍कर मार दी। जिससे बाइक सहित तीन लोग नहर में जा गिरे। घटना की जानकारी लगते ही असवार थाना प्रभारी नितेंद्र मावई पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंचे और नहर में रेस्‍क्‍यू शुरू कराया। शाम को नहर से एक युवक का शव बरामद किया गया है, वहीं रात तीन बजे नहर पर बने पुल से करीब 400 मीटर दूर दो लोगों के शव मिल गए।

अज्ञात जीप ने मारी टक्कर जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय राजेंद्र चौहान निवासी हेतमपुरा जिला दतिया अपने साथी अमरसिंह चौहान और चुन्नीलाल के साथ लहार के रावतपुरा सानी गांव में मंगलवार को निमंत्रण खाने आए थे। शाम तीनों बाइक से अपने घर लौट रहे थे। असवार थाना क्षेत्र में बरहा नहर के पास सेंवढ़ा की तरफ जा रही एक अज्ञात जीप के चालक का संतुलन बिगड़ गया और उसने बाइक को टक्‍कर मार दी। इससे तीनों बाइक सवार नहर में गिर गए।