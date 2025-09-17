MP Road Accident: भिंड में दर्दनाक हादसा, अज्ञात जीप की टक्कर से तीन बाइक सवार नहर में गिरे, देर रात शव बरामद
MP Road Accident: भिंड के असवार थाना क्षेत्र में अज्ञात जीप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे तीन लोग नहर में जा गिरे। हादसे में राजेंद्र चौहान, अमरसिंह चौहान और चुन्नीलाल की मौत हो गई। पुलिस ने SDRF की मदद से देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों के शव बरामद किए और पोस्टमार्टम के लिए भेजे।
Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 11:47:59 AM (IST)
Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 11:47:59 AM (IST)
MP Accident: घटनास्थल पर रेस्क्यू करती SDRF की टीम और रोड पर पड़ी बाइक
HighLights
- बरहा नहर के पास की है घटना
- SDRF की टीम ने किया रेस्क्यू
- अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 मौतें
नईदुनिया प्रतिनिधि,भिंड। असवार थाना क्षेत्र में बरहा नहर के पास एक अनियंत्रित जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। जिससे बाइक सहित तीन लोग नहर में जा गिरे। घटना की जानकारी लगते ही असवार थाना प्रभारी नितेंद्र मावई पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंचे और नहर में रेस्क्यू शुरू कराया। शाम को नहर से एक युवक का शव बरामद किया गया है, वहीं रात तीन बजे नहर पर बने पुल से करीब 400 मीटर दूर दो लोगों के शव मिल गए।
अज्ञात जीप ने मारी टक्कर
जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय राजेंद्र चौहान निवासी हेतमपुरा जिला दतिया अपने साथी अमरसिंह चौहान और चुन्नीलाल के साथ लहार के रावतपुरा सानी गांव में मंगलवार को निमंत्रण खाने आए थे। शाम तीनों बाइक से अपने घर लौट रहे थे। असवार थाना क्षेत्र में बरहा नहर के पास सेंवढ़ा की तरफ जा रही एक अज्ञात जीप के चालक का संतुलन बिगड़ गया और उसने बाइक को टक्कर मार दी। इससे तीनों बाइक सवार नहर में गिर गए।
SDRF की टीम ने देर रात किया रेस्क्यू
सूचना मिलते ही असवार थाना प्रभारी नितेंद्र मावई फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और स्थानीय लोगों की सहायता से राजेंद्र चौहान का शव नहर से बाहर निकाल लिया। लेकिन अमरसिंह और चुन्नीलाल का शव नहीं मिला। देर रात भिंड से SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। रात करीब तीन बजे नहर पर बने पुल से करीब 400 मीटर दूरी पर अमरसिंह और चुन्नीलाल के शव मिल गए। पुलिस ने शव पीएम के लिए लहार अस्पताल भिजवाए हैं।