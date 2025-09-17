मेरी खबरें
    Live PM Modi MP Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इंदौर से धार के लिए हेलीकॉप्टर से हुए रवाना, आज करेंगे देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास

    Live PM Narendra Modi MP Dhar Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धार, मध्य प्रदेश में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। 2158 एकड़ में फैला यह पार्क कपास आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगा। तीन लाख रोजगार सृजित होंगे, छह लाख कपास किसानों को लाभ मिलेगा। इससे 'फार्म से फाइबर, फैक्ट्री से फैशन और फारेन' विजन को साकार होगा।

    By PremVijay Patil
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 09:43:12 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 11:38:06 AM (IST)
    Live PM Modi MP Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इंदौर से धार के लिए हेलीकॉप्टर से हुए रवाना, आज करेंगे देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास
    पीएम नरेन्द्र मोदी धार जिले के गांव भैंसोला में स्थित पीएम मित्र पार्क का करेंगे शिलान्यास।

    HighLights

    1. पीएम स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान का शुभारंभ करेंगे।
    2. पीएम महिला स्व-सहायता समूह की एक महिला को पौधा भेंट करेंगे।
    3. प्रधानमंत्री कार्यक्रम में सुमन सखी चैटबाट का लोकार्पण भी करेंगे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास और कृषि समृद्धि की ऐतिहासिक सुविधा देने जा रहे हैं। पीएम विशेष विमान से इंदौर पहुंचे हैं, यहां से हेलीकॉप्टर द्वारा धार जिले के भैंसोला में कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। यहां वे देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना से सिर्फ टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को ही लाभ नहीं पहुंचेगा बल्कि क्षेत्र के छह लाख कपास उत्पादक किसानों की प्रगति के नए द्वार भी खुलेंगे।

    पीएम मित्र पार्क से तीन लाख रोजगार सृजित होंगे। वह करीब सवा घंटे मध्य प्रदेश में रहेंगे। यह कदम न सिर्फ धार को काटन कैपिटल बनाने की दिशा में अग्रसर करेगा, बल्कि ‘मेक इन इंडिया’ और ‘वोकल फार लोकल’ जैसे विजन को भी अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाएगा।

    naidunia_image

    यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार करेगी, जिसमें किसान का खेत, उद्योग का धागा और भारत का परिधान सीधे वैश्विक बाजार तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित प्रदेश व केंद्र के वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहेंगे। भैंसोला में 2158 एकड़ भूमि पर 2100 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला पार्क प्रदेश का कपास आधारित सबसे बड़ा औद्योगिक निवेश प्रोजेक्ट है। यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य 65% पूरा हो चुका है।

    ये भी होंगे आयोजन

    • स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान का शुभारंभ करेंगे।

    • सेवा पर्व की शुरुआत करेंगे।

    • एक बगिया मां के नाम अभियान के तहत पीएम महिला स्व-सहायता समूह की एक महिला को पौधा भेंट करेंगे।

    • सुमन सखी चैटबाट का लोकार्पण करेंगे।

    • सिकल सेल स्क्रीनिंग के एक करोड़वें कार्ड का वितरण करेंगे।

    कपास उत्पादक किसानों में नया जोश भरेगा पार्क

    मप्र कपास उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। विशेषकर मालवा और निमाड़ अंचल- इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर जैसे जिलों में कपास की भरपूर पैदावार होती है। तीन वर्षों में यहां लाखों टन कपास उत्पादन हुआ है।

    अब तक यह कपास बाहर भेजा जाता था, लेकिन पीएम मित्र पार्क शुरू होने के बाद यही कपास धागा बनेगा, वस्त्र में ढलेगा और परिधान के रूप में अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी के विजन फार्म से फाइबर, फैक्ट्री से फैशन और फारेन को मूर्त रूप देने वाला यह पार्क किसानों, उद्योगपतियों और निर्यातकों सभी के लिए नए अवसर खोलेगा।

