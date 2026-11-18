नईदुनिया न्यूज, मालनपुर। नगर परिषद मालनपुर के वार्ड क्रमांक 9 के ग्राम तिलौरी में मकानों को तोड़ने की कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यहां वर्षों से रह रहे परिवारों का आरोप है कि कुछ लोग दबंगई के दम पर उनकी पुरानी आवासीय जगह पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों पर मकान तोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है।

अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई बताया पीड़ित कपूरी बाई, अवधविवारी, रणवीर कुशवाह सहित अन्य परिवारों का कहना है कि वे कई दशकों से यहां निवास कर रहे हैं। उनकी एक पीढ़ी इसी स्थान पर गुजर चुकी है। आरोप है कि 13 नवंबर को तहसीलदार और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उनके मकान तोड़ने की कार्रवाई का प्रयास किया गया। अधिकारियों ने इसे हाईकोर्ट के आदेश के तहत की जाने वाली कार्रवाई बताया।