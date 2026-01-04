भिंड नगर पालिका में नौकरी लगाने के नाम पर डेढ़ करोड़ की ठगी, निलंबित कर्मचारी ने दिए फर्जी ज्वाइनिंग लेटर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड: भिंड नगर पालिका में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। नपा के बर्खास्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अतुल श्रीवास्तव के खिलाफ फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने और लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने का प्रकरण सिटी कोतवाली थाने में दर्ज किया गया है। यह एफआईआर नपा सीएमाओ यशवंत वर्मा की शिकायत पर दर्ज की गई है।
नपा सीएमओ यशवंत वर्मा ने 3 जनवरी 2026 को थाना प्रभारी को एक आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन में उल्लेख किया गया कि अतुल श्रीवास्तव द्वारा सीएमओ के फर्जी हस्ताक्षर कर कूटरचित नियुक्ति पत्र तैयार किए गए। नपा के विभिन्न पदों पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी की गई।
सीएमओ ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि अतुल श्रीवास्तव नपा में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र दे रहा है। इसके बाद 9 दिसंबर 2025 को नपा द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि यदि किसी व्यक्ति को अतुल श्रीवास्तव द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया है तो वह 7 दिन के भीतर कार्यालय को सूचित करें।
सार्वजनिक सूचना जारी होने से पहले और बाद में कुल 99 पीड़ितों के आवेदन नगर पालिका कार्यालय में प्राप्त हुए। इनमें से 49 लोगों का संयुक्त आवेदन और शेष लोगों के व्यक्तिगत आवेदन शामिल हैं। इन सभी आवेदनों का अवलोकन करने पर सामने आया कि 5 फरवरी 2024 से 8 दिसंबर 2025 के बीच लगातार फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों से ठगी की गई।
प्राप्त आवेदनों के अनुसार, आरोपी अतुल श्रीवास्तव ने नगद और आनलाइन माध्यम से करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपये की ठगी की है। पुलिस का कहना है कि 99 पीड़ितों के अलावा भी अन्य लोगों से ठगी किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
नपा सीएमओ द्वारा शिकायत के साथ पीड़ितों के आवेदन और सहपत्र कुल 352 पृष्ठों में पुलिस को सौंपे गए हैं। पुलिस अब दस्तावेजों की जांच कर ठगी की राशि, फर्जी नियुक्ति पत्रों और अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।