भिंड नगर पालिका में नौकरी लगाने के नाम पर डेढ़ करोड़ की ठगी, निलंबित कर्मचारी ने दिए फर्जी ज्वाइनिंग लेटर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड: भिंड नगर पालिका में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। नपा के बर्खास्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अतुल श्रीवास्तव के खिलाफ फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने और लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने का प्रकरण सिटी कोतवाली थाने में दर्ज किया गया है। यह एफआईआर नपा सीएमाओ यशवंत वर्मा की शिकायत पर दर्ज की गई है।

नपा सीएमओ यशवंत वर्मा ने 3 जनवरी 2026 को थाना प्रभारी को एक आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन में उल्लेख किया गया कि अतुल श्रीवास्तव द्वारा सीएमओ के फर्जी हस्ताक्षर कर कूटरचित नियुक्ति पत्र तैयार किए गए। नपा के विभिन्न पदों पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी की गई।