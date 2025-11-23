'अब चला नहीं जाता, मेरी पसलियां टूट गई हैं'... छोटी-सी कहा-सुनी पर पुलिस ने रात भर थाने में रखकर पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड: फूप थाना पुलिस पर कस्टडी में पांच लोगों से बर्बर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपियों को शनिवार को जब कोर्ट में पेश किया गया, तो उनकी हालत देखकर न्यायाधीश ने पुलिस द्वारा कराई गई मेडिकल रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पैनल बोर्ड से दोबारा मेडिकल कराने के आदेश दिए। साथ ही, सभी पांचों आरोपियों को तत्काल जमानत दे दी गई।

यह है मामला सैनिक कालोनी निवासी विवेक शर्मा शुक्रवार शाम सब्जी ठेले पर खड़े थे। तभी छोटू जाटव की बाइक उनसे टकरा गई और दोनों गिर पड़े। इसके बाद विवेक और उसके स्वजन ने छोटू से मारपीट कर दी। भीड़ इकट्ठा होने से सड़क पर जाम लग गया। सूचना पर सादी वर्दी में पुलिस जवान राहुल राजावत मौके पर पहुंचे। बीच-बचाव के दौरान विवेक पक्ष के लोगों से उनकी कहासुनी हो गई। वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे दीपक परमार का मोबाइल भी छीन लिया गया। पुलिस ने क्रास एफआइआर दर्ज कर दोनों पक्षों को थाने भेजा।