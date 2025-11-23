मेरी खबरें
    MP का दमोह-जबलपुर हाइवे बंद! मैरिज गार्डन की लापरवाही से भयंकर जाम... गंभीर मरीज सहित एंबुलेंस ट्रैफिक में फंसी

    मध्य प्रदेश के दमोह जिले में शनिवार रात शादी समारोहों के कारण दमोह–जबलपुर स्टेट हाईवे पर भारी जाम लग गया। सड़क किनारे अव्यवस्थित तरीके से पार्क किए गए वाहनों और मैरिज गार्डन की अपर्याप्त पार्किंग व्यवस्था ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। हालात तब और बिगड़ गए जब एक गंभीर मरीज को ले जा रही एंबुलेंस भी जाम में फंस गई।

    By Sunil Gautam
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 01:50:59 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 02:17:17 PM (IST)
    दमोह–जबलपुर स्टेट हाईवे पर जाम में फंसे वाहन।

    1. छह मैरिज गार्डन संचालक आरोपी बनाए गए।
    2. पार्किंग न होने से स्थिति बिगड़ी।
    3. पुलिस ने डेढ़ घंटे में ट्रैफिक बहाल किया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह: मध्य-प्रदेश में शनिवार रात दमोह–जबलपुर स्टेट हाईवे पर शादी समारोहों के कारण भारी जाम लग गया, जिससे पूरे क्षेत्र में अव्यवस्था फैल गई। यह स्थिति तब और गंभीर हो गई जब जाम में एक एंबुलेंस फंस गई, जिसमें एक गंभीर मरीज को जबलपुर रेफर किया जा रहा था। सड़क के दोनों ओर वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग और मैरिज गार्डन में पर्याप्त पार्किंग स्थान की कमी के कारण लगभग एक किलोमीटर लंबा जाम बन गया।

    शहर के छह मैरिज गार्डन राधिका पैलेस, दमयंती मैरिज गार्डन, विद्या वाटिका, महावीर पैलेस, वृंदावन पैलेस, कृष्णा पैलेस और पवित्र बंधन मैरिज गार्डन में एक ही रात में विवाह समारोह आयोजित थे। समारोह में पहुंचे मेहमानों ने अपने वाहन सड़क पर खड़े कर दिए, जिससे दमोह–जबलपुर स्टेट हाईवे पूरी तरह ठप हो गया। जाम में फंसे लोगों ने इस स्थिति के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए और पुलिस अधिकारियों को सूचित किया।


    जानकारी मिलने पर नगर पुलिस अधीक्षक एच.आर. पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। लगभग डेढ़ घंटे की कोशिशों के बाद रास्ता साफ किया गया और एंबुलेंस को आगे बढ़ने का मार्ग मिला। ट्रैफिक सामान्य होने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक श्री सोमवंशी को दी।

    पार्किंग व्यवस्था की गंभीर लापरवाही को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर छहों मैरिज गार्डन संचालकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 270 और 285 के तहत मामला दर्ज किया गया। इन सभी को नोटिस जारी किया जा रहा है।

    गौरतलब है कि ऐसी स्थितियां हर साल शादी के सीजन में लगातार बनती हैं। प्रशासन और पुलिस बार-बार मैरिज गार्डन संचालकों को पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देते हैं, लेकिन अब तक किसी भी गार्डन में पर्याप्त पार्किंग नहीं बनाई गई। पुलिस और प्रशासन भी इस समस्या पर कठोर कार्रवाई नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण हर वर्ष इसी तरह के हालात सामने आते हैं। इस वर्ष भी शादी का सीजन अभी शुरू ही हुआ है, जिससे आने वाले दिनों में इसी तरह की स्थिति बने रहने की आशंका है।

