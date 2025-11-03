MP में एक ही गर्भवती को दो अलग-अलग रिपोर्ट, CMHO बोले- होगी कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। शहर में चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई दो अल्ट्रासाउंड रिपोर्टों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि एक ही गर्भवती महिला को दो अलग-अलग रिपोर्ट मिलीं। शहर में एक बच्चा बताया गया, वहीं ग्वालियर में दो बच्चे (ट्विन्स) होना पुष्टि हुई। घोर लापरवाही सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है।

क्या है पूरा मामला? जानकारी के अनुसार शहर में रहने वाली 28 वर्षीय गर्भवती महिला, जो चार माह की प्रेग्नेंसी में है, ने 26 जुलाई को जिला अस्पताल के सामने स्थित पारस जैन अल्ट्रासाउंड सेंटर पर अल्ट्रासाउंड कराया था। रिपोर्ट में उसे एक बच्चा होना बताया गया। इसके बाद कुछ चिकित्सीय शंका के चलते महिला को दूसरी जांच कराने की सलाह दी गई। महिला ने 24 अक्टूबर को ग्वालियर के रियांश इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पर अल्ट्रासाउंड कराया, जहां रिपोर्ट में ट्विन्स (दो बच्चे) होना सामने आया।