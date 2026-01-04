दबोह के निजी स्कूलों में नियमों की अनदेखी, क्षमता से अधिक छात्रों को ढो रहे वाहन

नईदुनिया प्रतिनिधि, दबोह। दबोह में संचालित होने वाले प्राइवेट स्कूल शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन न करके नियम विरुद्ध तरीके से संचालित हो रहे हैं। निजी स्कूल के संचालक मनमर्जी से अपनी संस्था का संचालन कर रहे हैं। इस संबंध में अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नियमों की अनदेखी कर निजी स्कूलों का नवीनीकरण भी किया जा रहा है।

किराए के भवनों और तंग कमरों में चल रही कक्षाएं नगर में करीब 20 से अधिक प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनमें से अधिकांश स्कूलों के पास खुद के भवन तक नहीं हैं। ये स्कूल किराए के भवनों में या किराए की शटरों में चल रहे हैं। इन भवनों में छात्रों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और छोटे-छोटे कमरों में कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जहाँ पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं है। इसी तरह अधिकांश स्कूलों में खेलकूद के लिए मैदान नहीं है। कुछ स्कूल तो निजी मकानों के दो-दो कमरों में चल रहे हैं, जबकि उनके पास 10वीं से 12वीं तक की मान्यता है।