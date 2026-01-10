भिंड में धोखाधड़ी कर बनाए फर्जी हथियार लाइसेंस, छह लोगों पर मुकदमा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। फर्जी हथियार लाइसेंस बनाकर अवैध वसूली और धोखाधड़ी करने के मामले में भिंड की देहात थाना पुलिस ने छह लोगों पर एफआइआर दर्ज की है। कलेक्ट्रेट कार्यालय की आर्म्स शाखा में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 रोहित सिंह भदौरिया द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार, अजीत सिंह निवासी कृष्णा नगर, गौरव सिंह भदौरिया निवासी गांधी नगर, हेमंत देवरे जामना रोड, राहुल पाटिल निवासी महावीरगंज, जावेद अनवर निवासी वीरेंद्र नगर और मोहम्मद राशिद निवासी महावीर नगर ने फर्जी तरीके से आर्म्स लाइसेंस प्राप्त किए हैं।

रिकार्ड में संबंधित व्यक्तियों के हथियार लाइसेंस अभिलेखों की जांच करने और उन्हें एनडीएल-एएलआइएस पोर्टल पर आनलाइन सत्यापित करने पर रिकार्ड नाट फाउंड पाया गया। इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत किए गए हथियार लाइसेंस फर्जी हैं और आधिकारिक रूप से जारी नहीं किए गए।