    MP का गजब मामला, किसी नेता नहीं बल्कि बंदरिया से कराया पशु-पक्षियों के बने आश्रम का उद्घाटन, सबकी आंखों में दिखे आंसू

    MP News: मध्य प्रदेश के भिंड शहर में गजब मामला देखने को मिला, जहां पशु-पक्षियों के आश्रय व उपचार स्थल में नवनिर्मित हाल का उद्घाटन एक मादा बंदर से कराया गया। रोमा नामक मादा बंदर ने बकायदा फीता काटकर हाल का लोकार्पण किया।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 09:01:29 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 09:04:46 PM (IST)
    MP का गजब मामला, किसी नेता नहीं बल्कि बंदरिया से कराया पशु-पक्षियों के बने आश्रम का उद्घाटन, सबकी आंखों में दिखे आंसू
    बंदरिया से कराया पशु-पक्षियों के बने आश्रम का उद्घाटन

    1. बंदरिया से कराया पशु-पक्षियों के बने आश्रम का उद्घाटन
    2. 'इंसानियत' समिति 2013 से आश्रम का संचालन कर रही है
    3. समिति ने ही उसका नामकरण रोमा किया है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। मध्य प्रदेश के भिंड शहर में स्थित पशु-पक्षियों के आश्रय व उपचार स्थल में नवनिर्मित हाल का उद्घाटन एक मादा बंदर से कराया गया। रोमा नामक मादा बंदर ने बकायदा फीता काटकर हाल का लोकार्पण किया। यह आयोजन सोमवार को हुआ था। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार इंसानियत समिति यहां 2013 से आश्रम का संचालन कर रही है।

    संस्था के अध्यक्ष ने बताई वजह

    इस आश्रम में बीमार या घायल मिले वन्यजीवों-पशुओं व पक्षियों को रखा जाता है। उनका पशु चिकित्सकों से इलाज कराया जाता है। स्वस्थ होने के बाद उन्हें मुक्त किया जाता है। संस्था के अध्यक्ष अध्यक्ष अनंत इंसानियत ने बताया कि कुछ माह पूर्व एक मादा बंदर शहर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई थी। समिति की टीम ने उसे रेस्क्यू कर उपचार कराया। अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। चलने-फिरने में वह थोड़ी असमर्थ जरूर है।

    समिति कर चुकी है हजारों जानवरों का इलाज

    समिति ने ही उसका नामकरण रोमा किया है। संस्था का नया हाल बनने पर उसी मादा बंदर से उद्घाटन कराने का निर्णय समिति ने लिया। उद्घाटन के समय समिति के लोग भावुक हो गए। बता दें कि यह समिति अब तक 350 से अधिक घायल बंदरों, 5500 से कुत्तों, बिल्ली व पक्षियों का उपचार करा चुकी है। यहां न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी घायल पशु-पक्षी लेकर लोग पहुंचते हैं। समिति ने सेवा के जरिए दान में मिली राशि से आश्रम में हाल बनवाया है।

