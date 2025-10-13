MP में कोडीन युक्त दवाओं की बिक्री पर सख्ती, सात मेडिकल स्टोर को नोटिस जारी... डॉक्टर की पर्ची होना अनिवार्य

नईदुनिया प्रतिनधि, भिंड: कोडीन घटक युक्त औषधियों के दुरुपयोग को रोकने और इनके नियमन के लिए औषधि निरीक्षक डा. आकांक्षा गरुड़ ने जिले के सभी औषधि विक्रेताओं को निर्देश जारी किए हैं। एडवाइजरी जिला केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सचिव के माध्यम से सोमवार को जारी की गई।

डा. गरुड़ ने बताया कि औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के नियम 65 के तहत कोडीन घटक युक्त औषधियों के संधारण और विक्रय के लिए विशेष प्रावधान लागू हैं। निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर लाइसेंस के साथ यह चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। शेड्यूल औषधियों का विक्रय नियमानुसार केवल डाक्टर के पर्चे पर ही किया जाएगा।