Cough Syrup Case: जहरीले कफ सीरप मामले में 18 बच्चे प्रभावित, छह गंभीर; ड्रग सैंपल भेजे भोपाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सीरप कांड (Cough Syrup Case MP) में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग (FDA) ने पुलिस को रिपोर्ट सौंपी है। इसमें न्यू अपना फार्मा मेडिकल स्टोर के संचालक राजेश सोनी और ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सीरप के होलसेलर पर साक्ष्य छिपाने का आरोप लगाया गया है। राजेश सोनी ने सीरप की बिक्री का कोई रिकार्ड नहीं रखा। उसने जांच टीम को बची हुई बोतलें भी जब्त करने के लिए नहीं दीं।

दुकानदारों को नोटिस जारी किया इसी आधार पर पुलिस अब सोनी को मामले में सह-आरोपित बनाने की तैयारी कर रही है। रिकार्ड में गड़बड़ी मिलने पर सात दवा दुकानदारों को नोटिस भी जारी किया गया है। बता दें कि न्यू अपना फार्मा मेडिकल स्टोर मृत बच्चों को सीरप लिखने के मामले में गिरफ्तार डा. प्रवीण सोनी के परिवार का है। यह उसके स्वजन की ओर से संचालित किया जा रहा है। राजेश सोनी भी डा. प्रवीण के परिवार से जुड़ा बताया गया है।