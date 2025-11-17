भिंड को जल्द मिलेगी जाम से निजात... शहर में बायपास पर बनने लगा ओवरब्रिज

नईदुनिया प्रतिनिधि,भिंड। शहर में अटेर रोड से लहार रोड तक बनने वाले बायपास के निर्माण तेजी से चल रहा है। बाइपास के लिए करीब 2145 किसानों की जमीन को अधिग्रहण की गई थी। 21.5 किमी के बन रहे बायपास पर करीब 345 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। अटेर और लहार से आने-जाने वाले वाहन बायपास (Overbridge in Bhind) से निकल जाया करेंगे। जिससे लहार रोड और अटेर रोड पर जाम की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी।
बता दें, कि जवासा से लेकर बाराकलां-मानपुरा तक 17 गांवों के किसानों की जमीन फोरलेन मार्ग के लिए अधिग्रहण की गई थी। बायपास को 2023 में अनुमति मिल गई थी, नवंबर 2024 से काम शुरू हुआ।
शहर में 121.5 किमी लंबा बायपास बनेगा। बायपास बनने शहर में ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। मुरैना-पोरसा से आने वाले वाहन शहर में नहीं आएंगे। यह बायापास जवासा, धरई, भुजपुरा, लक्ष्मीपुरा, खादर गऊघाट, कुसमार, नालीपुरा, पुर, भटमासपुरा, दबोहा, सालिगपुरा, विरधनपुरा, रहेला, बबेड़ी, जामना होते हुए मानपुरा-बाराकलां के बीच निकलेगा।
अटेर के जवासा से लेकर बराकलां तक बनने वाले बायपास के बीच में दबोहा के पास से होकर निकले हाइवे पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। जिससे भिंड-ग्वालियर हाइवे से निकलने वाले वाहनों की वजह से यातायात बाधित नहीं होगा।
बायपास बनाने के लिए काम शुरू हो गया है। निर्माण एजेंसी ने पहले चरण में मिट्टी और गिट्टी डालकर बैस तैयार किया। इसी के साथ भिंड-ग्वालियर मार्ग पर शिवहरे पेट्रोलपंप के पास, मंगदपुरा और बबेड़ी के बीच ओवरब्रिज का काम लगभग 60 प्रतिशत हो चुका है। एनएचएआइ से जुड़े अधिकारियों का कहना है, कि मार्च अंतिम माह तक इसका विधिवत तरीके से शुभारंभ कराया जाएगा।
बायपास बनाने का काम शुरू हाे गया है। निर्माण एजेंसी ने ओवर ब्रिज बनाने के साथ ही सड़क बनाना शुरू कर दिया है। बायपास के दोनों तरफ पौधरोपण भी किया गया है। - एलके पांडेय, एडीएम भिंड
इसे भी पढ़ें... MP के भिंड में कलेक्टर ने 3 शिक्षक को किया निलंबित, BLO ड्यूटी में नहीं ले रहे थे रुचि