भिंड को जल्द मिलेगी जाम से निजात... शहर में बायपास पर बनने लगा ओवरब्रिज

नईदुनिया प्रतिनिधि,भिंड। शहर में अटेर रोड से लहार रोड तक बनने वाले बायपास के निर्माण तेजी से चल रहा है। बाइपास के लिए करीब 2145 किसानों की जमीन को अधिग्रहण की गई थी। 21.5 किमी के बन रहे बायपास पर करीब 345 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। अटेर और लहार से आने-जाने वाले वाहन बायपास (Overbridge in Bhind) से निकल जाया करेंगे। जिससे लहार रोड और अटेर रोड पर जाम की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी।

बता दें, कि जवासा से लेकर बाराकलां-मानपुरा तक 17 गांवों के किसानों की जमीन फोरलेन मार्ग के लिए अधिग्रहण की गई थी। बायपास को 2023 में अनुमति मिल गई थी, नवंबर 2024 से काम शुरू हुआ। इन ग्रामीण क्षेत्रों से होकर निकला है बायपास शहर में 121.5 किमी लंबा बायपास बनेगा। बायपास बनने शहर में ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। मुरैना-पोरसा से आने वाले वाहन शहर में नहीं आएंगे। यह बायापास जवासा, धरई, भुजपुरा, लक्ष्मीपुरा, खादर गऊघाट, कुसमार, नालीपुरा, पुर, भटमासपुरा, दबोहा, सालिगपुरा, विरधनपुरा, रहेला, बबेड़ी, जामना होते हुए मानपुरा-बाराकलां के बीच निकलेगा।