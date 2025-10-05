नौकरी या लूट? MP में पुलिस भर्ती के नाम पर युवाओं से लिए जाएंगे 10 करोड़, हर अभ्यर्थी होगा शिकार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया भोपाल। पुलिस आरक्षक भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए शुल्क लगा दिया गया है। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से 200 और आरक्षित वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 100 रुपये शुल्क लिया जाएगा।

10 करोड़ रुपये से अधिक बेरोजगारों की जेब से जाएंगे बड़ी बात यह है कि लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की ही शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाती है, पर परीक्षा शुल्क सभी आवेदकों से लिया जा रहा है। पुलिस आरक्षक के 7,500 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए लगभग 10 लाख आवेदन आने की आशा है। ऐसे में 10 करोड़ रुपये से अधिक बेरोजगारों की जेब से जाएंगे।