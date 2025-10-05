MP में 7500 पदों पर निकली सरकारी भर्ती, परीक्षा 30 अक्टूबर से, ऑनलाइन आवेदन शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर आ गया है। एमपी कर्मचारी चयन बोर्ड ने मध्य प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए नई रूलबुक जारी की है। इसके तहत प्रदेश भर में 7500 सिपाही पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार इन पदों के लिए 15 सितंबर से आवेदन कर सकते हैं।

कैसें करें आवेदन? रूलबुक के अनुसार, परीक्षा प्रक्रिया 30 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और यह दो पालियों में आयोजित की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार एमपी कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और दस्तावेज जांच शामिल होगी। सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को पुलिस विभाग में आरक्षक पद पर नियुक्त किया जाएगा।