MP में 7500 पदों पर निकली सरकारी भर्ती, परीक्षा 30 अक्टूबर से, ऑनलाइन आवेदन शुरू

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 09:50:36 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 09:50:35 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर आ गया है। एमपी कर्मचारी चयन बोर्ड ने मध्य प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए नई रूलबुक जारी की है। इसके तहत प्रदेश भर में 7500 सिपाही पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार इन पदों के लिए 15 सितंबर से आवेदन कर सकते हैं।

    कैसें करें आवेदन?

    रूलबुक के अनुसार, परीक्षा प्रक्रिया 30 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और यह दो पालियों में आयोजित की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार एमपी कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और दस्तावेज जांच शामिल होगी। सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को पुलिस विभाग में आरक्षक पद पर नियुक्त किया जाएगा।

    62,000 रुपये तक वेतन

    एमपी पुलिस सिपाही की सैलरी भी आकर्षक है। आरक्षकों को 19,500 रुपये से लेकर 62,000 रुपये प्रति माह तक वेतन मिलेगा, जो पद, अनुभव और ग्रेड के अनुसार बढ़ सकता है।

    परीक्षा शुल्क

    परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये, जबकि एससी, एसटी, पिछड़ा, ईडब्ल्यूएस वर्ग (मध्यप्रदेश के मूल निवासी) के लिए 250 रुपये तय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विभागीय परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 200 रुपये और एससी, एसटी, पिछड़ा, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये शुल्क होगा।

    यह भर्ती उन युवाओं के लिए विशेष अवसर है, जो पुलिस विभाग में करियर बनाने की योजना बना रहे हैं। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय पर आवेदन करें और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।

