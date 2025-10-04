Bhopal: कोलार में 10 साल की बच्ची की मौत पर पीएम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा... 315 बोर रायफल से चली गोली

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार स्थित शशि हाईटेक सिटी कॉलोनी में गुरुवार को 10 साल की बच्ची की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, बच्ची के कंधे पर ऊपर की ओर से गोली लगी थी, जो कमर तक पहुंच गई थी। इस दौरान शरीर के अंदरूनी अंग पूरी तरह से डैमेज हो गए और यही उसकी मौत का कारण बना।

पोस्टमार्टम से पहले पुलिस ने हमीदिया अस्पताल में बच्ची का दोबारा एक्स-रे करवाया था, जिसमें कमर के पास गोली दिखाई दी थी। पीएम के बाद डॉक्टरों ने गोली निकालकर पुलिस को सौंप दी। गोली का आकार देखकर पुलिस के वैज्ञानिक अधिकारियों ने दावा किया है कि यह 315 बोर रायफल से चलाई गई थी।