मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bhopal: कोलार में 10 साल की बच्ची की मौत पर पीएम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा... 315 बोर रायफल से चली गोली

    कोलार स्थित शशि हाईटेक सिटी कॉलोनी में गुरुवार को 10 साल की बच्ची की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, बच्ची के कंधे पर ऊपर की ओर से गोली लगी थी, जो कमर तक पहुंच गई थी।

    By prashant vyas
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 04 Oct 2025 08:58:04 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 04 Oct 2025 08:58:04 AM (IST)
    Bhopal: कोलार में 10 साल की बच्ची की मौत पर पीएम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा... 315 बोर रायफल से चली गोली
    कोलार में 10 साल बच्ची की मौत पर पीएम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा( फोटो क्रेडिट- फ्रीपिक)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार स्थित शशि हाईटेक सिटी कॉलोनी में गुरुवार को 10 साल की बच्ची की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, बच्ची के कंधे पर ऊपर की ओर से गोली लगी थी, जो कमर तक पहुंच गई थी। इस दौरान शरीर के अंदरूनी अंग पूरी तरह से डैमेज हो गए और यही उसकी मौत का कारण बना।

    पोस्टमार्टम से पहले पुलिस ने हमीदिया अस्पताल में बच्ची का दोबारा एक्स-रे करवाया था, जिसमें कमर के पास गोली दिखाई दी थी। पीएम के बाद डॉक्टरों ने गोली निकालकर पुलिस को सौंप दी। गोली का आकार देखकर पुलिस के वैज्ञानिक अधिकारियों ने दावा किया है कि यह 315 बोर रायफल से चलाई गई थी।

    अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज

    कोलार पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज किया है। शुक्रवार को पीएम के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण और क्राइम सीन रिक्रिएशन भी किया। पुलिस और विशेषज्ञों का मानना है कि घटनास्थल से 200 मीटर के दायरे में किसी ने फायर किया होगा। ऐसे में पुलिस कॉलोनी और आसपास के लाइसेंसधारियों से पूछताछ कर रही है। अनुमान है कि शस्त्र पूजा के बाद किसी ने हर्ष फायर किया, जिससे गोली लगने से बच्ची की मौत हो गई।

    परिवार और घटना

    शशि हाईटेक सिटी, राजहर्ष कॉलोनी निवासी सुनील रजक वाटर सप्लाई का काम करते हैं। उनकी दूसरी बेटी 10 वर्षीय रिया रजक चौथी कक्षा की छात्रा थी। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे घर के बाहर झांकी में भंडारे की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान रिया अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी अचानक वह गिर गई। लोगों ने देखा कि उसके कंधे और गर्दन के बीच गहरा घाव है और खून बह रहा है।

    बच्ची को जेके अस्पताल ले जाया गया, जहां करीब चार घंटे तक इलाज चला, लेकिन उस समय एक्स-रे में गोली दिखाई नहीं दी। शुक्रवार को हमीदिया अस्पताल में पीएम से पहले दोबारा एक्स-रे किया गया, जिसमें गोली का पता चला। मामले की जांच एसआई जितेंद्र केवट कर रहे हैं।

    कबूतरों की मौत पर भी जांच

    घटनास्थल के आसपास दो कबूतर भी मृत मिले थे। शुरुआत में आशंका थी कि उनकी मौत भी गोली से हुई होगी। लेकिन जांच में साफ हो गया कि वे गोली से नहीं मरे, बल्कि टकराने से मौत हुई है। इसके बाद पुलिस ने उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया।

    इसे भी पढ़ें- Bhopal एम्स से प्लाज्मा चोरी का पर्दाफाश, डेढ़ महीने में 20 से ज्यादा यूनिट गायब, आरोपी बोला मैं तो...

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.