एमपी में ठगों के जाल से बच रहे ₹100 करोड़, पीड़ितों को वापस मिलेगी राशि, इस साल ठगे गए थे 308 करोड़

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। साइबर अपराधों के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इससे प्रदेश में इस वर्ष साइबर ठगी की रकम में कमी आने के संकेत हैं। इस वर्ष सितंबर तक ठगों ने प्रदेश के लोगों को 308 करोड़ रुपये की चपत लगाई है।

लेकिन पुलिस और बैंकों के समन्वय से करीब 100 करोड़ रुपये होल्ड कराने में सफलता मिली है, यानी ठगी की कुल राशि का लगभग 32 प्रतिशत हिस्सा समय रहते रोक लिया गया, जो निर्धारित प्रक्रिया के बाद पीड़ितों को मिल सकेगा।

पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर हुआ अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में यह अनुपात भी बेहतर हुआ है। वर्ष 2025 में प्रदेश में 634 करोड़ रुपये की साइबर ठगी हुई थी। इसमें से पुलिस 137 करोड़ रुपये होल्ड करा पाई थी। यह कुल ठगी की रकम का लगभग 22 प्रतिशत था। तुरंत शिकायत कर रहे हैं पीड़ित पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जागरूकता बढ़ने के साथ लोग अब ठगी का शिकार होने पर तत्काल शिकायत कर रहे हैं। पहले कई मामलों में पीड़ित जानकारी जुटाने या बैंक से संपर्क करने में ही काफी समय लगा देते थे। अब इसमें सुधार आया है।