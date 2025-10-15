Bhopal बायपास पर 100 मीटर सड़क 20 फीट धंसी, मुख्य सचिव ने मांगी रिपोर्ट; इसको बताया जिम्मेदार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,भोपाल। भोपाल ईस्टर्न बायपास पर स्थित सूखी सेवनिया रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के पास बड़ा हादसा टल गया। यहां एक तरफ की रिटेनिंग वाल क्षतिग्रस्त होने से करीब 100 मीटर सड़क बीस फीट धंस गई। सौभाग्य से घटना के समय ट्रैफिक न होने से किसी तरह की जानमाल की हानि नहीं हुई, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता और इंजीनियरिंग पर सवाल उठने लगे हैं।

मुख्य सचिव ने मांगी रिपोर्ट घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने विभाग से रिपोर्ट मांगी है। लोक निर्माण विभाग ने प्रथम दृष्टया माना कि जलभराव सड़क धंसने की मुख्य वजह है। मिट्टी के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। दोष मिलने पर निरीक्षणकर्ता और सलाहकार पर भी कार्रवाई होगी।