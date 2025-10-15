मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 01:19:52 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 01:19:52 AM (IST)
    Bhopal बायपास पर 100 मीटर सड़क 20 फीट धंसी, मुख्य सचिव ने मांगी रिपोर्ट; इसको बताया जिम्मेदार
    Bhopal बायपास पर 100 मीटर सड़क 20 फीट धंसी

    HighLights

    1. सूखी सेवनिया रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के पास बड़ा हादसा टल गया
    2. रिटेनिंग वाल क्षतिग्रस्त होने से करीब 100 मीटर सड़क बीस फीट धंस गई
    3. घटना के समय ट्रैफिक न होने से किसी तरह की जानमाल की हानि नहीं हुई

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,भोपाल। भोपाल ईस्टर्न बायपास पर स्थित सूखी सेवनिया रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के पास बड़ा हादसा टल गया। यहां एक तरफ की रिटेनिंग वाल क्षतिग्रस्त होने से करीब 100 मीटर सड़क बीस फीट धंस गई। सौभाग्य से घटना के समय ट्रैफिक न होने से किसी तरह की जानमाल की हानि नहीं हुई, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता और इंजीनियरिंग पर सवाल उठने लगे हैं।

    मुख्य सचिव ने मांगी रिपोर्ट

    घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने विभाग से रिपोर्ट मांगी है। लोक निर्माण विभाग ने प्रथम दृष्टया माना कि जलभराव सड़क धंसने की मुख्य वजह है। मिट्टी के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। दोष मिलने पर निरीक्षणकर्ता और सलाहकार पर भी कार्रवाई होगी।


    जांच टीम गठित

    मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव ने मुख्य अभियंता बीएस मीणा, महाप्रबंधक मनोज गुप्ता और आरएस चंदेल की जांच समिति बनाई है। प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि रिटेनिंग वाल के क्षतिग्रस्त होने से सड़क धंसी।

    सड़क का इतिहास

    यह सड़क वर्ष 2013 में मेसर्स ट्रांट्राय द्वारा बनाओ, चलाओ और सौंपो (BOT) मॉडल पर बनाई गई थी। अनुबंध शर्तों के उल्लंघन के चलते वर्ष 2020 में अनुबंध निरस्त कर दिया गया था। बाद में 2022 में रखरखाव का काम कराया गया था।

