दीपावली से पहले इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 16 बोरी मावा और एक टन घी जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। दीपावली त्योहार से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों की सप्लाई रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने दो बसों से करीब 3,000 किलो से अधिक मावा और घी जब्त किया। यह सामान ग्वालियर और गुजरात के अहमदाबाद से इंदौर लाया जा रहा था।

पिपलिहाना स्क्वायर सर्विस रोड पर हुई कार्रवाई में टीम को 16 बोरी मावा, लगभग एक टन घी और सैकड़ों किलो मावा मिला, जिसका इस्तेमाल मिठाइयों में किया जाना था। अधिकारियों के अनुसार इन खाद्य पदार्थों की कीमत 8 से 10 लाख रुपये आंकी गई है। प्राथमिक जांच में ही इनकी गुणवत्ता पर गंभीर संदेह जताया गया। जब्त सभी सामग्री को सील कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में सैंपल भेजे गए हैं। रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मिठाइयों पर पहले भी कार्रवाई

अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों पर मिलावटखोर ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। कुछ दिन पहले भी बड़ी कार्रवाई की गई थी। आहूजा मिल्क प्रोडक्ट, प्रेम नगर से 2,754 किलो बिना लाइसेंस की मिठाइयां जब्त की गई थीं। कीमत लगभग 6.9 लाख रुपये आंकी गई थी। मिठाइयां श्रीकृष्ण बर्फी स्वीट्स (गुजरात) से मंगाई गई थीं और इनमें लेबल व लाइसेंस नहीं थे। वहीं सरवटे बस स्टैंड पर एक ऑटो (MP09R5521) से 600 किलो मिठाई जब्त की गई। चालक मिठाई के स्वामित्व का कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया।

विभाग की चेतावनी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवशेष अग्रवाल ने कहा कि त्योहारों के समय मिलावटी व घटिया गुणवत्ता के उत्पाद बाजार में न बिकें, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मिलावटी व असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माना* लगाया जाएगा।