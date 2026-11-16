भोपाल में बिल्डिंग परमीशन की 1025 फाइलें अटकीं, निगम कमिश्नर बोले- '30 नवंबर तक निराकरण करें'

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । नगर निगम में भवन अनुज्ञा शाखा में भवनों के निर्माण की अनुमति के लिए आईं एक हजार वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल वाली 1025 फाइलें अटकी हुई हैं। इन फाइलों को मुख्य नगर निवेशक (सीसीपी) ने आपत्तियां लगाकर वापस लौटा दी हैं।

हैरानी यह है कि ये फाइलें बिल्डिंग इंस्पेक्टर, विधानसभाओं के प्रभारी नगर निवेशक और ऑर्किटेक्ट के स्तर से जांच और अनुमोदन के बाद मुख्य नगर निवेशक तक पहुंची थीं। इसके बावजूद उनमें कमियां मिलने पर इन्हें फिर उन्हीं स्तरों पर सुधार के लिए भेज दिया गया, जो अब कंसल्टेंट पास लंबित हैं।