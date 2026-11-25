राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए लंबे समय से प्रस्तावित स्वास्थ्य बीमा योजना अब आगे बढ़ने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विभाग की नई अपर मुख्य सचिव (एसीएस) रश्मि अरुण शमी ने अक्टूबर में पदभार संभाला है। अब यह प्रस्ताव उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

एसीएस की सहमति के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। वर्ष 2027 से कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस उपचार की सुविधा मिलने की आशा है। कर्मचारियों को 20 लाख और पेंशनरों को पांच लाख रुपये का कवर योजना के तहत कर्मचारियों और उनके परिवार को सालाना 20 लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार का लाभ देने का प्रस्ताव है, जबकि पेंशनरों के लिए पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रस्तावित है। इससे प्रदेश के करीब 11 लाख शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिल सकेगा।