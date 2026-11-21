डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार मुंबई में स्थित अपनी 117 साल पुरानी ऐतिहासिक संपत्ति एडवर्ड विला का मुद्रीकरण करने में फिलहाल सफल नहीं हो पाई है। मुंबई के पॉश इलाके कोलाबा में स्थित इस हेरिटेज प्रॉपर्टी को बेचने या इसके शेष लीज अधिकार हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन सरकार को कोई खरीदार नहीं मिला।

संपत्ति के मुद्रीकरण की प्रक्रिया में मदद के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर नियुक्त करने आवेदन आमंत्रित किए गए थे। 30 अक्टूबर की अंतिम तिथि तक कुछ पूछताछ तो हुई, लेकिन किसी ने औपचारिक आवेदन जमा नहीं किया।

अब राज्य सरकार इस प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत पहले ट्रांजेक्शन एडवाइजर नियुक्त किया जाएगा, जो संपत्ति के मुद्रीकरण की प्रक्रिया और संभावित खरीदार की तलाश में मदद करेगा।

भोपाल में अधिकारियों ने आवेदन नहीं मिलने की पुष्टि करते हुए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी है।

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