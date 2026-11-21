नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सरकारी दुकानों के आवंटन का फर्जी खेल रचकर चार आरोपितों ने तीन कारोबारियों से 23.65 लाख रुपये ऐंठ लिए। नादरा बस स्टैंड पर बन रहे नगर निगम के नए कॉम्प्लेक्स में आकर्षक रेट पर दुकान दिलाने का भरोसा देकर आरोपितों ने फर्जी नोटशीट, नीलामी नोटिस और निगम की आईडी तक तैयार कर दिखाई।

कारोबारियों को ऑनलाइन पोर्टल पर बोली लगवाने का झांसा भी दिया गया। लंबे समय तक दुकान नहीं मिलने पर पीड़ितों ने नगर निगम कमिश्नर से संपर्क किया, तब फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जांच में न कोई टेंडर जारी हुआ था और न ही आलमउद्दीन निगम का अधिकारी था।