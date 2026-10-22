भोपाल में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मास्टर प्लान, आशिमा मॉल से बावड़िया तक बनेगा 1183 मीटर लंबा फ्लाईओवर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए आशिमा मॉल से बावड़िया गांव होते हुए सेज अपोलो अस्पताल के पास नर्मदापुरम मुख्य मार्ग को जोड़ने वाला 1183 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इस परियोजना को लेकर पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने बुधवार को अपने निवास कार्यालय ‘समाधान’ में समीक्षा बैठक की।

निर्माण में देरी पर मंत्री ने जताई नाराजगी बैठक के दौरान मंत्री कृष्णा गौर ने निर्माण कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर काम में तेजी लाने और निर्धारित समयसीमा में परियोजना पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाए।