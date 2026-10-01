मेडिकल कराया, फर्जी जॉइनिंग लेटर थमाया... भोपाल में सरकारी नौकरी के नाम पर 12 लाख की ठगी

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बंटी-बबली की तर्ज पर एक महिला और उसके साथी ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगार युवक से 12 लाख रुपये ठग लिए। आरोपित ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से पहचान होने का दावा किया और नौकरी के नाम पर रकम लेने के बाद युवक का मेडिकल भी कराया। फिर उसे फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया। नियुक्ति पत्र की जांच में धोखाधड़ी का खुलासा होने पर बिलखिरिया पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस के अनुसार शिवपुरी निवासी बाबी भार्गव (28) पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश कर रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात चंबल क्षेत्र की रहने वाली परिचित नंदिनी से हुई। नंदिनी ने उसे बताया कि उसकी पहचान कपिल शर्मा नाम के व्यक्ति से है, जो सरकारी नौकरी लगवा सकता है।