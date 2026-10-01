डिंडौरी में खड़ी कार से टकराई बाइक, कांच तोड़ते हुए अंदर जा घुसा 30 वर्षीय युवक; हालत गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी : जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आमाचुआ के पास जबलपुर अमरकंटक रोड में बाइक सवार युवक कार से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बाइक सवार सड़क किनारे खड़ी कार के पिछले हिस्से से टकराकर वाहन का कांच तोड़ते हुए अंदर घुस गया। घटना की जानकारी लगते ही डायल 112 स्टाफ मौके पर पहुंचा और गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया।