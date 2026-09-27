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'रेल यात्री ध्यान दें!': आगासोद यार्ड री-मॉडलिंग चलते कानपुर-मदुरै और प्रयागराज-यशवंतपुर स्पेशल के 12 फेरे रद

आगासोद स्टेशन पर चल रहे यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के कारण भोपाल मंडल होकर चलने वाली दो जोड़ी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के कुल 12 फेरे निरस्त किए गए हैं।

By anjali tomarEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Sun, 27 Sep 2026 06:59:32 PM (IST)Updated Date: Sun, 27 Sep 2026 07:12:25 PM (IST)
'रेल यात्री ध्यान दें!': आगासोद यार्ड री-मॉडलिंग चलते कानपुर-मदुरै और प्रयागराज-यशवंतपुर स्पेशल के 12 फेरे रद
प्रतीकात्मक फोटो।

HighLights

  1. आगासोद स्टेशन पर चल रहा यार्ड रीमॉडलिंग कार्य
  2. भोपाल मंडल की स्पेशल ट्रेनों के 12 फेरे निरस्त किए गए
  3. कानपुर सेंट्रल-मदुरै ट्रेन और प्रयागराज-यशवंतपुर ट्रेन प्रभावित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। आगासोद स्टेशन पर चल रहे यार्ड री-मॉडलिंग कार्य के चलते भोपाल मंडल होकर संचालित दो जोड़ी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के कुल 12 फेरे निरस्त किए गए हैं।

रेल प्रशासन ने यात्री सुविधा और परिचालन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।

- कानपुर सेंट्रल-मदुरै साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संख्या 01925 के 30 सितंबर, 7 अक्टूबर और 14 अक्टूबर 2026 के फेरे निरस्त रहेंगे।

- वापसी में ट्रेन संख्या 01926 मदुरै-कानपुर सेंट्रल के 3, 10 और 17 अक्टूबर के फेरे रद्द रहेंगे।

प्रयागराज-यशवंतपुर भी प्रभावित

- इसी तरह प्रयागराज-यशवंतपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संख्या 04149 के 30 सितंबर, 7 अक्टूबर और 14 अक्टूबर के फेरे निरस्त रहेंगे।

- वापसी में ट्रेन संख्या 04150 यशवंतपुर-प्रयागराज के 3, 10 और 17 अक्टूबर 2026 के फेरे भी निरस्त किए गए हैं।