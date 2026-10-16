भोपाल के बैरागढ़ में 12 साल की बच्ची की हत्या, खंडहर में मिला शव; पुलिस जांच में जुटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के बैरागढ़ इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ 11 से 12 साल की एक मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बच्ची का शव कृष्णा कॉम्प्लेक्स के पीछे स्थित एक वीरान खंडहर से बरामद किया गया है।

पन्नी बीनने का काम करती थी मृतका पुलिस के मुताबिक, मृतका बैरागढ़ फाटक रोड स्थित झुग्गी बस्ती में रहती थी और परिवार का हाथ बंटाने के लिए पन्नी बीनने का काम करती थी। परिजनों ने बताया कि बच्ची गुरुवार रात करीब 8:00 बजे अपने घर से निकली थी, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। काफी तलाश करने के बाद भी जब उसका कोई सुता नहीं लगा, तो परिजनों ने देर रात बैरागढ़ थाने पहुंचकर उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी।