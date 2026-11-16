एमपी के 125 वन अधिकारी भ्रष्टाचार के घेरे में! लोकायुक्त में 33 और EOW में 92 मामले दर्ज, जांच जारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक व अनुविभागीय अधिकारी वन (एसडीओ) संजीव शर्मा ही नहीं मध्य प्रदेश में 125 वन अधिकारी लोकायुक्त और राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) के आरोपित हैं। भारतीय वन सेवा और राज्य वन सेवा के इन अधिकारियों के विरुद्ध लोकायुक्त संगठन में 33 और राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) में 92 मामले दर्ज है।

12 अधिकारियों पर जांच जारी इन अधिकारियों की अनियमितताओं का मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। विधानसभा को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 12 वन अधिकारियों के विरुद्ध जांच चल रही है। लोकायुक्त के 22 मामलों में जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। ईओडब्ल्यू में हुई शिकायतों और जांच के 92 मामलों में 35 मामलों में रिपोर्ट शासन को भेजी गई है और शेष मामलों में जांच की जा रही है।

संजीव शर्मा की IFS में नियुक्ति खटाई में पड़ सकती है इधर, पिछले दिनों एसडीओ संजीव शर्मा के सरकारी आवास और अन्य ठिकानों पर लोकायुक्त की छापेमारी में नकदी के साथ करोड़ रुपये की अचल संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसके चलते उनकी आइएफएस संवर्ग में नियुक्ति खटाई में पड़ सकती है। राज्य वन सेवा से आइएफएस में नियुक्ति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक भी हो चुकी है, पात्रता सूची में संजीव का भी नाम है। यह भी पढ़ें- एमपी में जनशिकायतों का अंबार, राजस्व के ही 1.5 लाख से ज्यादा मामले लंबित, अब सीएम कार्यालय रखेगा नजर इन प्रमुख वन अधिकारियों के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच आइएफएस : व्हीएस होतगी, सीएस निनामा, देवांशु शेखर, अजय कुमार पांडेय, नरेश दोहरे, आरएस सिकरवार।

एसएफएस : आरके गुरुदेव, कैलाश वर्मा, आरएन द्विवेदी, मनीषा पुरवार, सुरेश अहिरवार, मनोज कटारिया। ईओडब्ल्यू की जांच में घिरे प्रमुख आइएफएस डीके अग्रवाल, लवित भारती, पीएन मिश्रा, एसके पलाश, बीएस अन्नागिरी, भगवती पवार, राजीव मिश्रा, अनिल कुमार सिंह, आजाद सिंह डबास, महेंद्र उईके, राकेश कुमार पाठक, आरएस सिकरवार, आरबी वर्मा, गौरव चौधरी, केपी सिंह बघेल, डा दिलीप कुमार, आरएन चौधरी, बीबी सिंह, निजाम कुरैशी, प्रभात कुमार वर्मा, विपिन पटेल सहित अन्य आइएफएस अधिकारी ईओडब्ल्यू की जांच में घिरे हुए हैं।