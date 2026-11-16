एमपी में जनशिकायतों का अंबार, राजस्व के ही 1.5 लाख से ज्यादा मामले लंबित, अब सीएम कार्यालय रखेगा नजर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। आमजन की शिकायतों के समाधान के लिए सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई से लेकर सरकार ने कई व्यवस्थाएं बनाई हैं। अभियान भी चलाए लेकिन शिकायतें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुख्यमंत्री ने जन विश्वास अभियान प्रारंभ किया ताकि मौके पर ही शिकायतों का निराकरण हो जाए लेकिन जब विभागों के आंकड़ों को खंगाला गया तो राजस्व विभाग के ही डेढ़ लाख से अधिक प्रकरण लंबित पाए गए।

अब डैशबोर्ड से होगी निगरानी, हर पखवाड़े समीक्षा अब फिर नई व्यवस्था बनाई गई है, जिसके तहत मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव कार्यालय के लिए डैशबोर्ड बना दिया है। इसमें हर विभाग में लंबित मामलों का लेखा-जोखा रहेगा। इसके आधार पर अब हर पखवाड़े समीक्षा होगी। कई अभियानों के बावजूद लंबित हैं शिकायतें प्रदेश में जन शिकायतों के निराकरण के लिए एक नहीं कई बार अभियान चलाए जा चुके हैं। प्रति शुक्रवार जन विश्वास अभियान चलाया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी जैसी व्यवस्थाएं हैं। इसके बावजूद लंबित शिकायतों का निराकरण नहीं हो रहा है और यह जानकारी किसी और माध्यम से नहीं बल्कि मुख्य सचिव द्वारा विभागों के पोर्टल से निकलवाई जानकारी से सामने आई है।