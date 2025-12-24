फर्जी हाजिरी मामले में 13 डॉक्टरों का कटेगा वेतन, 25 को नोटिस और एक की बर्खास्तगी तय

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिकों में पदस्थ डॉक्टरों द्वारा सार्थक एप में सेंध लगाकर फर्जी हाजिरी लगाने के मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय ने कार्रवाई की है। सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा ने 13 डॉक्टरों का वेतन काटने, और एक डाक्टर को बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। 25 डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है।

एक माह तक की सैलरी काटने के आदेश सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि रिकार्ड खंगालने के बाद डॉ. सिराज अली, डॉ. प्रशांत मेहरा, डॉ. दीप्ति, डॉ. अयमान खान, डॉ. नूपुर साहू सहित 13 डाक्टरों की सात दिन से लेकर एक माह तक की सैलरी काटने के आदेश दिए गए हैं। वहीं, डॉ. स्मिता लाड, डॉ. श्रुति सक्सेना और डॉ. अमितेश तोमर सहित 25 अन्य डॉक्टरों को अनियमितता पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि सार्थक एप के जरिये चल रहे इस खेल का खुलासा तब हुआ, जब सीएमएचओ कार्यालय ने डेटा की बारीकी से समीक्षा की।