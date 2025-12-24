रीवा के अस्पताल की बड़ी लापरवाही, ए पॉजिटिव मरीज को चढ़ाने वाले थे ओ पॉजिटिव खून

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। शहर के संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के ब्लड बैंक में एक गंभीर लापरवाही सामने आई है, जिसने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां एक महिला मरीज को गलत ग्रुप का खून चढ़ाने की तैयारी कर ली गई थी। मरीज का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, लेकिन ब्लड बैंक ने ओ पॉजिटिव की पर्ची थमा दी। गनीमत यह रही कि मरीज के पति ने पर्ची देख ली और हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे उनकी पत्नी की जान बच गई। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में ब्लड बैंक के दो कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। वहीं, अधीक्षक ने इस गलती के पीछे ठंड के मौसम का अजीब तर्क दिया है।

नी-रिप्लेसमेंट के लिए आई थी महिला नईगढ़ी निवासी सेवानिवृत्त कर्मचारी उमेश कुमार यादव अपनी पत्नी का नी-रिप्लेसमेंट कराने संजय गांधी अस्पताल पहुंचे थे। ऑपरेशन से पहले डॉक्टरों ने ब्लड की व्यवस्था करने को कहा। उमेश यादव ने बताया कि उनकी पत्नी को पहले ए पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया जा चुका है, इसलिए उन्हें पता था कि ग्रुप क्या है। जब वे ब्लड बैंक पहुंचे, तो वहां तैनात टेक्नीशियन ने जांच के बाद उन्हें ओ पॉजिटिव ब्लड की पर्ची दे दी। यह देखकर उमेश चौंक गए। उन्होंने तुरंत आपत्ति जताई कि जब पत्नी का ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो ओ पॉजिटिव कैसे चढ़ाया जा सकता है?