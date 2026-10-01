भोपाल में सीवेज नेटवर्क बिछाने के चक्कर में कटी 132 KV लाइन, बिजली कंपनी को 62 लाख से ज्यादा का नुकसान

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अमृत मिशन योजना 2.0 के तहत सीवेज नेटवर्क बिछाने के लिए की गई खुदाई के दौरान मध्यप्रदेश बिजली कंपनी की 132 केवी भूमिगत लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इससे आईटी पार्क समेत कई संस्थानों की बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई और बिजली कंपनी को 62 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।
जांच के बाद निशातपुरा पुलिस ने दिल्ली की कंपनी इनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड के खिलाफ बुधवार को प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार अयोध्या बायपास रोड पर करोद के पास 10 सितंबर को यह घटना हुई थी। बिजली कंपनी के सहायक अभियंता अंकित मेहरोलिया ने 19 सितंबर को शिकायत की थी।
कंपनी की जांच रिपोर्ट में बताया गया कि सीवेज नेटवर्क का काम कर रही संस्था को भूमिगत हाईटेंशन लाइन की जानकारी देने वाले संकेतक मौजूद थे। इसके बावजूद पोकलेन मशीन से खुदाई की गई और बिजली लाइन क्षतिग्रस्त हो गई।
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पुलिस ने कंपनी के कर्मचारियों संजीव कुमार जाटव, विनोद चौधरी सहित अन्य लोगों के बयान दर्ज किए हैं। बिजली कंपनी ने घटना के फोटो और वीडियो भी सौंपे हैं। जांच के बाद विद्युत संयंत्र सुरक्षा अधिनियम और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने संबंधी धाराओं में केस दर्ज किया गया है।