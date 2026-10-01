भोपाल में सीवेज नेटवर्क बिछाने के चक्कर में कटी 132 KV लाइन, बिजली कंपनी को 62 लाख से ज्यादा का नुकसान

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अमृत मिशन योजना 2.0 के तहत सीवेज नेटवर्क बिछाने के लिए की गई खुदाई के दौरान मध्यप्रदेश बिजली कंपनी की 132 केवी भूमिगत लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इससे आईटी पार्क समेत कई संस्थानों की बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई और बिजली कंपनी को 62 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।

पुलिस ने दिल्ली की कंपनी के खिलाफ दर्ज किया केस जांच के बाद निशातपुरा पुलिस ने दिल्ली की कंपनी इनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड के खिलाफ बुधवार को प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार अयोध्या बायपास रोड पर करोद के पास 10 सितंबर को यह घटना हुई थी। बिजली कंपनी के सहायक अभियंता अंकित मेहरोलिया ने 19 सितंबर को शिकायत की थी।