भोपाल के छोटे तालाब में सीवेज रोकने में नाकाम नगर निगम, लग सकता है 2.10 करोड़ रुपये का जुर्माना

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बाणगंगा और एक अन्य नाले के जरिए आने वाला करीब आठ एमएलडी सीवेज अभी भी बिना शोधन के सीधे छोटे तालाब में मिल रहा है। यह जानकारी नगर निगम द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में पेश की गई रिपोर्ट में सामने आई। वहीं, एनजीटी के निर्देश पर तालाब में मिल रहे सीवेज के लिए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) ने 31 मार्च से 31 दिसंबर 2027 तक 21 माह की अवधि के लिए 2.10 करोड़ रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन किया गया है।

ऐसे में संभावना है निगम पर 2.10 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, यह राशि एनजीटी द्वारा अंतिम रूप से तय की गई क्षतिपूर्ति नहीं है। एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच में याचिकाकर्ता राशिद नूर खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, छोटे तालाब में पहले चिह्नित 37 नालों को इंटरसेप्ट कर एसटीपी की ओर डायवर्ट किया जा चुका है।