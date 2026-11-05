भोपाल में सफाईकर्मियों की गुंडागर्दी! सड़कों पर फैलाया कचरा, अब पेयजल आपूर्ति हो सकती है बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली पर्व से ठीक पहले नगर निगम के कर्मचारियों ने अपनी मांगें मनवाने के लिए पूरे शहर को मुसीबत में डाल दिया है। सफाई व्यवस्था से शुरू हुआ यह गतिरोध अब नगर निगम की लगभग सभी आवश्यक सेवाओं तक फैल चुका है। करीब 18 हजार कर्मचारियों वाले नगर निगम में लगभग 15 हजार कर्मियों ने काम पूरी तरह बंद कर दिया है, जिनमें 14 हजार दैनिक वेतनभोगी और एक हजार आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं।

सड़कों और बाजारों में फैला कचरा: ट्रांसफर स्टेशनों पर आम लोगों को भी रोका गया लगातार दूसरे दिन कचरा न उठने से नए शहर से लेकर पुराने शहर तक की सड़कों, बाजारों और रहवासी इलाकों में गंदगी के ढेर लग गए हैं। सभी डस्टबिन पूरी तरह ओवरफ्लो होकर सड़कों तक बिखर चुके हैं। कई स्थानों पर हड़ताल पर गए कर्मचारी खुद डस्टबिन से सड़कों पर कचरा फैलाते नजर आए।

इतना ही नहीं, निगम प्रशासन ने जब वैकल्पिक कर्मचारियों के जरिए कार्य कराने का प्रयास किया, तो हड़ताली कर्मचारियों ने उन्हें रोक दिया। वहीं, कचरा फेंकने पहुंचे नागरिकों को भी गार्बेज ट्रांसफर स्टेशनों पर प्रवेश नहीं करने दिया गया। मुख्यालय की बिजली काटी और जड़ा ताला गुरुवार को कर्मचारी नेता अशोक वर्मा ने नगर निगम मुख्यालय अटल भवन की बिजली सप्लाई बंद कर दी और मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। उन्होंने दो टूक चेतावनी दी कि जब तक कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक शहर की दीपावली अंधेरे में रहेगी। शुक्रवार से निगम में पूर्ण तालाबंदी की भी चेतावनी दी गई है। हड़ताल में कंप्यूटर ऑपरेटरों समेत अन्य शाखाओं के कर्मियों के शामिल होने से मुख्यालय की सभी आठ मंजिलों में कुर्सियां खाली पड़ी हैं। इसके चलते जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, अग्निशमन, जलप्रदाय, सीवेज और अतिक्रमण जैसी जरूरी शाखाओं के काम पूरी तरह ठप हो गए हैं। सभी 21 जोनों और 85 वार्डों की प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है।