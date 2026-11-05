विदिशा के गंजबासौदा पटाखा बाजार में आग का तांडव: चार दुकानें और तीन वाहन खाक, टला बड़ा हादसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। मध्य प्रदेश के विदिशा स्थित गंजबासौदा में गुरुवार शाम एक पटाखा बाजार में आग भड़कने से अफरा-तफरी मच गई। बरेठ मार्ग पर नए बस स्टैंड के समीप प्रशासनिक अनुमति से संचालित पटाखा मंडी में यह हादसा शाम करीब छह बजे हुआ। एक प्रतिष्ठान से शुरू हुई लपटों ने देखते ही देखते आसपास की तीन अन्य दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की विकरालता देख बाजार में मौजूद खरीदारों और दुकानदारों में भगदड़ की स्थिति बन गई।

दमकल अमले ने पाया काबू, प्रशासनिक अमला और कलेक्टर पहुंचे घटना की सूचना मिलते ही अग्निशामक दल वाहनों सहित मौके के लिए रवाना हुआ। सघनता के कारण दमकल को घटनास्थल तक पहुंचने में करीब बीस मिनट का समय लगा, जिसके बाद मशक्कत कर आग को पूरी तरह बुझा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई हताहत नहीं हुआ और जनहानि टल गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल तैनात किया गया और कुछ ही देर में कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने भी घटनास्थल का दौरा कर नुकसान व सुरक्षा प्रबंधों का निरीक्षण किया।