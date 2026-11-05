विदिशा के गंजबासौदा पटाखा बाजार में आग का तांडव: चार दुकानें और तीन वाहन खाक, टला बड़ा हादसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। मध्य प्रदेश के विदिशा स्थित गंजबासौदा में गुरुवार शाम एक पटाखा बाजार में आग भड़कने से अफरा-तफरी मच गई। बरेठ मार्ग पर नए बस स्टैंड के समीप प्रशासनिक अनुमति से संचालित पटाखा मंडी में यह हादसा शाम करीब छह बजे हुआ। एक प्रतिष्ठान से शुरू हुई लपटों ने देखते ही देखते आसपास की तीन अन्य दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की विकरालता देख बाजार में मौजूद खरीदारों और दुकानदारों में भगदड़ की स्थिति बन गई।
घटना की सूचना मिलते ही अग्निशामक दल वाहनों सहित मौके के लिए रवाना हुआ। सघनता के कारण दमकल को घटनास्थल तक पहुंचने में करीब बीस मिनट का समय लगा, जिसके बाद मशक्कत कर आग को पूरी तरह बुझा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई हताहत नहीं हुआ और जनहानि टल गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल तैनात किया गया और कुछ ही देर में कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने भी घटनास्थल का दौरा कर नुकसान व सुरक्षा प्रबंधों का निरीक्षण किया।
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आग राकेश प्रजापति की दुकान से शुरू हुई। दुकानदार का कहना है कि बिजली के बल्ब होल्डर में स्पार्किंग होने से उठी चिंगारी पटाखों पर गिरी, जिसने तेजी से आग का रूप ले लिया। इस हादसे में कुल चार दुकानों का सामान पूरी तरह जल गया, जबकि पास खड़े दो मोटरसाइकिल और एक स्कूटर भी आग की भेंट चढ़ गए। प्रशासन ने इस स्थल पर 257 दुकानों के संचालन की अनुमति दी थी, जिनमें से लगभग सौ दुकानें संचालित हो रही थीं।
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