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एमपी में नर्मदा परिक्रमा पथ में बनेंगे 150 पुल-पुलिया, 22 सड़कें, श्रद्धालुओं के लिए सुगम होगा रास्ता

नर्मदा परिक्रमावासियों की सुविधा के लिए परिक्रमा पथ को सुगम बनाने के साथ आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। 150 छोटे पुल-पुलिया के लिए स्थान चिह्नित कर लिए गए हैं।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 08:34:40 PM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 08:34:40 PM (IST)
एमपी में नर्मदा परिक्रमा पथ में बनेंगे 150 पुल-पुलिया, 22 सड़कें, श्रद्धालुओं के लिए सुगम होगा रास्ता
नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए सुगम होगा रास्ता। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए सुगम होगा रास्ता, बनेंगे 150 पुल-पुलिया व 22 सड़कें
  2. 19 आश्रय स्थलों में से 9 हुए पूरे, 28 सामुदायिक भवन निर्मित, 105 अंतिम चरण में
  3. निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा (नमन) मिशन की मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने की समीक्षा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। नर्मदा परिक्रमावासियों की सुविधा के लिए परिक्रमा पथ को सुगम बनाने के साथ आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। 150 छोटे पुल-पुलिया के लिए स्थान चिह्नित कर लिए गए हैं। इनमें से 142 का निर्माण वीबी-जी राम जी योजना से किया जाएगा। वहीं, 22 सड़कें बनाई जाएंगी।

मंत्री प्रहलाद पटेल ने की नमन मिशन की समीक्षा

यह बात पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोमवार को मंत्रालय में निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा (नमन) मिशन की समीक्षा करते हुए कही। साथ ही बताया कि 19 आश्रय स्थलों में से नौ पूरे हो चुके हैं। 28 सामुदायिक भवन बन गए हैं और 105 का निर्माण अंतिम चरण में है।


पौधारोपण के स्थानों से अतिक्रमण हटाकर पहले फेंसिंग के निर्देश

बैठक में वर्चुअली जुड़े नर्मदा नदी के किनारे स्थित 16 जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि पौधारोपण के लिए चिह्नित स्थानों पर यदि कोई अतिक्रमण है, तो उसे मुक्त कराकर सबसे पहले फेंसिंग का काम पूरा करें।

आश्रय स्थलों के संचालन के लिए पंचायतों और समितियों के बीच होगा अनुबंध

मिशन के तहत 19 आश्रय स्थलों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से नौ पर काम चल रहा है। इन स्थलों के संचालन के लिए ग्राम पंचायतों और स्थानीय सामाजिक समितियों के मध्य अनुबंध किया जाएगा। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ग्राम पंचायतों को आश्रय स्थलों के विस्तार व सुधार के अधिकार दिए गए हैं।

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51 हजार से अधिक पौधे रोपे गए

नर्मदा परिक्रमा पथ के 15 जिलों में 51 हजार 585 पौधों का रोपण किया जा चुका है। 846 सामुदायिक भवन बनाए जाने हैं, जिनमें 705 प्रारंभिक चरण में हैं।

सोसाइटी पंजीयन और 100 करोड़ के वित्तीय प्रविधान की प्रक्रिया जारी

मिशन के लिए सोसाइटी पंजीयन की प्रक्रिया और 100 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रविधान की प्रक्रिया चल रही है। पंजीयन के बाद कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से भी वित्तीय सहयोग प्राप्त करने की कार्ययोजना भी बनाई गई है।

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