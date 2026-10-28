उड़ानें रद्द, वीजा खत्म होने का डर: सऊदी में फंसे भोपाल के 150 उमराह यात्री, केंद्र व राज्य सरकार से मदद की अपील

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सऊदी अरब में उमराह के लिए गए मध्यप्रदेश के यात्रियों की सुरक्षित और शीघ्र वापसी के लिए राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पहल करने का अनुरोध किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर भेंट के दौरान उन्होंने इस संबंध में पत्र सौंपा।

सीएम से मांगी मदद

सीएम को सौंपे गए पत्र में पश्चिमी एशिया की परिस्थितियों और हवाई सेवाओं में व्यवधान के कारण यात्रियों के आवास, भोजन, दवाइयों और अन्य आवश्यकताओं पर बढ़ते आर्थिक बोझ का उल्लेख किया गया है। उन्होंने विदेश मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से समन्वय कर प्रभावित यात्रियों की मदद करने का आग्रह किया।