'सफर पर निकलने से पहले चेक कर लें रूट': बीना-आगासौद रीमॉडलिंग के चलते 15 अक्टूबर तक भोपाल से गुजरने वाली 17 ट्रेनें डायवर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । रेल यात्रियों के लिए बेहद काम की खबर है। यदि आप 15 अक्टूबर तक भोपाल या आसपास के स्टेशनों से ट्रेन यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का शेड्यूल और बदला हुआ रूट जरूर जांच लें।

बीना और आगासौद स्टेशनों के बीच तीसरी रेल लाइन को जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा बड़े पैमाने पर यार्ड रीमॉडलिंग, प्री-नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन-इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है। इस तकनीकी कार्य के चलते रेलवे ने 15 अक्टूबर तक 17 प्रमुख ट्रेन सेवाओं के रूट में बदलाव (डायवर्जन) किया है। इनमें भोपाल, रानी कमलापति और संत हिरदाराम नगर स्टेशनों से गुजरने वाली कई अहम ट्रेनें शामिल हैं। रीवांचल समेत इन ट्रेनों के मार्ग बदले - रीवा-डॉ. आंबेडकर नगर और डॉ. आंबेडकर नगर-रीवा एक्सप्रेस 8 से 14 अक्टूबर के बीच निर्धारित मार्ग के बजाय बीना मालखेड़ी, महादेवखेड़ी, गुना, रूठियाई और मक्सी होकर चलेंगी। - वेरावल-जबलपुर और जबलपुर-वेरावल एक्सप्रेस भी निर्धारित मार्ग के बजाय भोपाल-इटारसी होकर संचालित होंगी।