दीपावली-छठ पर रेल यात्रियों को राहत; प्रयागराज-हडपसर के बीच चलेगी पूजा स्पेशल, देखें भोपाल-बीना की टाइमिंग
त्योहारों पर प्रयागराज-हडपसर के बीच स्पेशल ट्रेन चलेगी। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 21 अक्टूबर से पांच फेरे लगाए...और पढ़ें
Publish Date: Sun, 04 Oct 2026 06:39:25 PM (IST)Updated Date: Sun, 04 Oct 2026 06:39:25 PM (IST)
प्रतीकात्मक फोटो।
HighLights
- प्रयागराज-हडपसर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन
- दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों को राहत
- भीड़ को देखते हुए 21 अक्टूबर से पांच फेरे लगाएगी
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने प्रयागराज से हडपसर के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।
इस ट्रेन का लाभ बीना, रानी कमलापति और इटारसी के यात्रियों को भी मिलेगा।
ये गाड़ियां चलेंगी
- गाड़ी संख्या 04107 प्रयागराज-हडपसर स्पेशल 21 अक्टूबर से 18 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को प्रयागराज से रात 10:20 बजे रवाना होगी। यह बीना रात 11:35 बजे, रानी कमलापति अगले दिन रात 2 बजे और इटारसी सुबह 3:35 बजे पहुंचेगी। हडपसर में शाम 7:30 बजे पहुंचेगी।
- वापसी में गाड़ी संख्या 04108 हडपसर-प्रयागराज स्पेशल 22 अक्टूबर से 19 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को रात 10:40 बजे चलेगी। यह इटारसी दोपहर 12:20, रानी कमलापति 2:15 और बीना शाम 4:45 बजे पहुंचेगी।
- ट्रेन में 21 कोच होंगे, जिनमें 12 स्लीपर, छह सामान्य, एक थर्ड एसी और दो एसएलआरडी कोच शामिल हैं।